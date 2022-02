El tenis femenino pisa fuerte en Tucumán

El calor no fue un impedimento. Durante la mañana, la temperatura en la provincia llegó a los 30° y por momentos se hacía difícil de soportar, pero así y todo, en el Parque 9 de Julio comenzó sin dilaciones la segunda ronda del Qualy, por la “SMT Cup”, torneo internacional femenino correspondiente al circuito de la ITF W25.

La jornada clasificatoria, que se inició a las 9, se compuso de un total de 16 partidos, destinados a definir quiénes iban a llegar a la tercera ronda con la chance de disputarse el ingreso al Main Draw (cuadro principal).

El mayor atractivo estuvo en la tarde, cuando arribó a la provincia la reconocida ex tenista Gisela Dulko, quien en 2010 llegó a ser la número uno en el ranking de dobles. Dulko, quien vino a Tucumán junto a su familia, pasó por Lawn Tennis Club y dialogó con la ex tenista y empresaria Mercedes Paz.

“Me recalcó que era muy importante para el desarrollo del tenis que se hicieran estos tipos de torneos. Además, destacó que tiene muchas expectativas de ver la parte turística, que no la conoce. Estará por Tafí del Valle, San Javier y Villa Nogués”, aseguró Paz sobre su charla con la ex campeona del Abierto de Australia.

VISITA DE LUJO. Gisela Dulko estuvo presente en el torneo, junto a Mercedes Paz. foto de Omar Rasjido

Raquetas, sonrisas y acción, es un breve resumen de lo que se pudó observar en las canchas del Parque. Las expectativas de las jugadoras son enormes. Algunas vienen por todo y otras, simplemente disfrutan de este momento.

Tal es el caso de la tenista griega Zoi Spyrou, quien lejos de poner alta la vara, se mostró cauta por la forma en la que llega al torneo. “No sabía qué expectativas tener, pero me pareció todo bien. Hay un doctor aquí y las canchas tienen un muy buen nivel. Eso sí, hace mucho calor”, afirmó Spyrou, de 18 años. “Me ayudó mucho tener ball boy (recogepelotas), porque no tenía que preocuparme. Estoy un poco nerviosa con el inglés. Y muy contenta porque funcionó mejor mi cabeza, que los golpes en sí”, afirmó.

Pero, en la vida no todo es color de rosa. Para la griega no resultó de su agrado una de las comidas típicas de la provincia. “Me siento mal de tener que decir algo así, pero no me gustan las empanadas ja ja ja”, aseguró entre risas.

ACCIÓN. Zottoli busca darle de revés. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ

Por su parte, la marplatense Solana Sierra, que deberá esperar rival del Qualy, también dejó sus sensaciones. Viene de disputar el Abierto de Australia.

“Estoy muy contenta de estar acá y tengo muchas ganas de jugar. A la mayoría de jugadoras las conozco, así que está bueno”, dijo Sierra. “Vengo de jugar Australia, así que llegué hace tres días a Argentina. Esta semana me la voy a tomar para competir bien”, aseguró la tenista, quien llegó a estar entre las 10 del ranking junior

Comienza el Main Draw

Hoy, una vez completados los partidos del clasificatorio, comenzará el cuadro principal, donde dirán presente tenistas de gran nivel. “Va a ser un partido interesante de ver. Paula es alguien que ya está en el circuito. Tiene experiencia y Julia recién se está iniciando”, avizoró Mercedes Paz sobre el duelo Paula Ormaechea vs. Julia Riera. “Mecha” también le dejó unas palabras a la tucumana Emilse Ruiz, que obtuvó una Wildcard (invitación especial). “El hecho de que Emilse pueda jugar, es muy importante para ella”, dijo la empresaria.

Esta tarde, además de duelos individuales, se jugará por dobles.

Por Gonzalo Carrera Terrazas