Resultados y lo que vendrá en el ITF W25

Definida la tercer ronda

Luego de disputarse 16 partidos, por la Qualy, quedaron conformados los duelos para conocer quiénes entrarán hoy al cuadro principal: Taylor NG (USA) vs. Luisina Giovannini; Merlina Sarno vs. Susán Doldan (Paraguay); Miriana Toña (México) vs. Bretaña Collens (USA); Linda Salvi (Italia) vs. Sol Faga; Fernanda Labrana (Chile) vs. Candela Bugnón; Tiziana Rossini vs. Serena Pereyra Giubanni; Bonardi o Spyro (Grecia) vs. Dolores Molina Portela; Chiara Di Génova vs. Delfina Glorioso.

La Main Draw toma forma

Se conoció la primera ronda del cuadro principal. Aún resta definir quiénes ingresarán del Qualy, que finaliza hoy. Entre los partidos más destacados, aparecen: 1) Paula Ormaechea vs. Julia Riera; 2) Lucia Peyre vs. Ana Sofía Sánchez (México); 3) Carolina Alves (Brasil) vs. Emilse Luján y 4) Martina Capurro Taborda vs. Daniela Seguel (Chile).