Seven de Tafí, una propuesta cuyo magnetismo sigue en alza

Por obvio que suene después de casi dos años de pandemia, el panorama poscuarentena muestra una realidad diferente en una amplia variedad de sentidos. Para bien y para mal. Pero hay cosas que se mantienen inalterables como si nada hubiese ocurrido: una de ellas es el magnetismo del Seven de Tafí del Valle. La vigésimo segunda edición, que marcó el regreso tras la pausa de 2021 a causa del contexto sanitario, continuó la tendencia ascendente de sus predecesoras en términos de convocatoria, no solo de espectadores (se estima una cifra incluso superior al récord de 20.000 de 2020) sino también de empresas interesadas en participar. Según la organización, fueron más de 60 las marcas involucradas en el desarrollo del Seven 2022. “En un principio, con Martín (Terán) no sabíamos si hacerlo o no. En el camino encontramos un sinfín de dificultades, pero fue mucho más el apoyo y el interés de un montón gente porque esto se hiciera. Por eso dijimos vamos para adelante”, contó Cayetano Fortino, uno de los organizadores.

El clima fue todo un tema en la previa: Tafí estuvo pasado por agua en la semana previa al evento. “Yo subí el miércoles y llovía de una manera increíble. El jueves también. Recién el viernes se pudo armar las cosas en el predio. Por suerte al final el clima acompañó el día del Seven”, destacó Fortino. Efectivamente, aunque el pronóstico del tiempo amenazaba con tormenta a partir de la siesta, el agua nunca llegó. Una suerte, porque el suelo de ambas canchas ya había quedado bastante blando a causa de las lluvias.

NIVEL DE JUEGO. Estuvo más repartido de lo habitual. Varios fueron candidatos. la gaceta / FOTOS DE DIEGO ARÁOZ

Las familias de veraneantes en Tafí se volcaron masivamente después del mediodía hacia la cancha de polo La Angostura, y muchas lo hicieron hasta con mascotas. Fue llamativa la cantidad de perros circulando por el predio.

“Gracias a Dios, salió todo bien. Más allá de uno que otro inconveniente, que siempre los hay en un evento de esta magnitud, creo que se dio todo para que saliera bien. Fue importante haber ensanchado el espacio entre la cartelería y las carpas para darle mayor espacio de circulación a la gente y evitar que se amontonaran. Estamos muy contentos porque el gobierno nos dio un voto de confianza, no solo los organizadores sino a la gente del rugby. Hubo un muy buen comportamiento. Y quiero destacar el esfuerzo que puso el Ministerio de Seguridad y la Policía. Y también el Siprosa, que puso un hospital móvil con dos ambulancias, un centro de información y prevención y personal sanitizando en el ingreso”, resaltó Fortino.

ABIERTO. Los callejones de circulación fueron bastante más anchos de lo habitual para evitar los amontonamientos.

¿Cosas a mejorar? “Siempre hay. Por ejemplo la caminería, los accesos y demás. También sería bueno distribuir más partidos en una segunda cancha, quizás se podrían involucrar más equipos”, cerró el de Tucumán Rugby.

Fin solidario

Lo recaudado en concepto de boletería, como es habitual, fue destinado a una entidad benéfica: Rugby Solidario, fundación que financia becas de estudio secundario y terciario a jóvenes de zonas rurales del norte argentino. “La respuesta de la gente siempre es buena”, agradeció Rafael Olea, miembro de la fundación. “Lo que se recauda en el seven por lo general ayuda a solventar gastos fijos de Rugby Solidario. Calculamos que lo recaudado equivale a cuatro becas anuales de estudio. Lo que sí, más allá de la buena respuesta de la gente, siempre vienen bien más voluntarios para trabajar en causas como esta”, completó Olea.