Salta dio una clase de juego reducido

Ni a, ni Los Tarcos ni Universitario: después de años de dominio tucumano, Salta volvió a coronarse en el Seven de Tafí del Valle. El seleccionado “mayuato” (Neogen) conducido por Nahuel García, Sebastián Ozu y Cristian García se quedó con la la Copa de Oro “Club LA GACETA” al derrotar al que por los resultados de la fase clasificatoria asomaba como el candidato más firme: Pipas-Rugby Solidario, un verdadero equipazo compuesto por jugadores de clubes de Buenos Aires (Newman, Biei y Pueyrredón), Tala de Córdoba y Old Lions de Santiago del Estero. Este combinado Barbarians había sido el 13 en la docena, una incorporación de último minuto a un fixture ya armado para 12 equipos, pero terminó abriéndose paso hacia la final a pura goleada, hasta que se encontró con Salta en el mano a mano final por el oro.

CAMPEÓN DE BRONCE. El equipo de Universitario-Picón le ganó a Naranja X.

Los dos brindaron una final a la altura del Seven: mucho corazón para compensar la falta de aire en los pulmones y la dureza de las piernas ya desgastadas. Con los últimos rayos de luz que quedaban, el try de Santiago David en la última jugada del partido le dio el triunfo por 17-12 a los “Mayuatos”, que volvieron a consagrarse en Tafí luego de siete años (sin contar la pausa por la pandemia).

CHARLA TÉCNICA. Instantes previos a los partidos, la planificación.

En el camino hacia la final, Neogen (Salta) había derrotado a Pepsi Black (Lawn Tennis), Picón (Universitario), Hipoglós (Los Tarcos, campeón defensor) durante la fase clasificatoria, y a Canterbury (Jockey Club de Salta) en semifinales de Oro. Lo hizo a bordo de un gran juego colectivo, una sólida base física y la frescura de sus jóvenes figuras.

Y está bien. El Seven de Tafí del Valle y su cada vez mayor poder de convocatoria podrán ser uno de los mayores orgullos de la cartelera tucumana de verano. No se puede negar el papel preponderante que ha jugado Salta en la historia de este tradicional evento. Partiendo de que uno de sus primeros organizadores es salteño (Martín Pfister) y de que el seleccionado de esa provincia se adjudicó las primeras dos ediciones que se jugaron efectivamente en Tafí del Valle (la edición de 2000, la primera de todas, se jugó en Santa María). Más aún: hasta la edición de 2014, en la que se había consagrado por última vez, la mayoría de las ediciones del Seven tafinisto lo habían tenido como finalista, y en 2011 incluso había llegado a ser campeón en Tafí y luego campeón del Seven de la República. Sí, hubo un tiempo en el que Salta era potencia en la rama reducida, hasta que llegaron los bíblicos siete años de vacas flacas y Salta no volvió a figurar entre los protagonistas de Tafí, e incluso descendió de categoría en Paraná.

DEFINICIÓN. El partido que coronó al campeón del torneo tafinisto resultó muy peleado desde el principio al final.

Dicen que a veces hace falta tocar fondo para volver a subir. Y así lo hizo Salta, con un proceso que comenzó en Paraná, donde a fines del año pasado ganó el Ascenso en el Seven de la República (volvió a la Zona Campeonato); siguió hace una semana con la consagración en el Seven de Paraguay y culminó con la reconquista de Tafí del Valle.

“El seven de Salta siempre tuvo mucha historia, en los últimos años había decaído bastante, pero hemos recuperado la mística. Lo estamos reflotando. Salir campeones acá es una alegría enorme, porque es un Seven muy exigente, con partidos de primer nivel. Ganarlo era nuestro objetivo”, resumió Federico Salazar, capitán del nuevo dueño de la Copa de Oro.