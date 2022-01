Salta se quedó con la Copa de Oro "Club LA GACETA"

Pasaron siete ediciones para que un equipo de Salta volviera a gritar campeón en el Seven de Tafí del Valle. En esta ocasión fue el propio seleccionado "mayuato", que bajo el nombre de Neogen y con varios jugadores muy jóvenes se consagró como el mejor de la edición número 22. Lo hizo tras ganarle 17-12 en una final durísima a Pipas-Rugby Solidario, equipo que combinó principalmente jugadores de clubes de Buenos Aires con otros de Córdoba y Santiago del Estero.

Los Tarcos, campeón defensor, esta vez se quedó fuera de la lucha por el Oro, pero logró quedarse con la Copa de Plata que era patrocinada justamente por el sponsor que le dio nombre al equipo, Hipoglós. Huirapuca (Unsta) tampoco pudo acceder a la Copa de Oro y no pudo sumar su novena final consecutiva. Gemsa (Natación) fue el único equipo tucumano que logró meterse entre los cuatro mejores.

Finalmente, la Copa Bronce Tercer Tiempo NOA quedó en manos de Picón (Universitario).

NEOGEN: Jaime Durand, Federico Salazar (capitán), Ignacio Marquieguez, Bernabé López Fleming, Leonardo Gea, Facundo Pérez, Tomás Juárez, Facundo Aguirre, Baltazar García, Santiago David, Estanislao Pregot y Mauricio Giménez. Entrenador: Nahuel García, Sebastian Ozu y Cristian Huber.

PIPAS RUGBY SOLIDARIO: Francisco Lamela, Alejo Novo, Francisco Ulloa, Facundo Leiva (capitán), Jerónimo Ureta, Mateo De Elía, Tomás Mac Call, Franco Auad, Juan Cassina, Giuliano Balbi, Aníbal Panceyra Garrido e Ignacio Giaiamo. Entrenador: Duncan Forrester.

Tantos

Primer tiempo: 1 try de Juárez (N), 2 try de Panceyra Garrido (P), 4' try y conversión de Gea (N),

Parcial: Neogen 12 - Pipas 5.

Segundo tiempo: 2' try del Alejo Novo y gol del Ulloa (P), try de David (N).

Amonestado: Marquieguez (N), David (N), 12 De Elia (P).

Árbitro: Federico Ceridono.

Cancha: La Angostura.