Entre los recuerdos, surgió una nueva voz

La edición 2022 del Seven de Tafí del Valle será recordada no solo por ser la del regreso tras el año en pausa a causa de la pandemia, sino también por ser la primera en la que no se escuchó la atronadora voz de Roberto Terán Vega anunciando los partidos por los altoparlantes. Por cuestiones de salud, “Incendio” no pudo participar por primera vez del evento que vio nacer como una ambiciosa idea allá por 2000, cuando nadie imaginaba en lo que se convertiría con el paso de los años. Su ausencia se sintió tan profundamente como la de su inseparable compañero en la mesa control, Luis Ousset, fallecido el año pasado. La dupla era un elemento inconfundible del paisaje del Seven.

“Se nota mucho la ausencia de ambos, porque se trata de dos personajes muy queridos y porque se complementaban perfectamente. ‘Incendio’ se encargaba de llevar los resultados y de anunciar los partidos, pero siempre socializando y poniendo una cuota de humor en el micrófono. En cambio ‘Piru’ (Ousset) era el que marcaba la cancha con respecto al reglamento, a la presentación de las fichas, a la puntualidad de los equipos. Un tipo muy ordenado, muy obsesivo con lo que hacía”, los comparó Patricio Guzmán, encargado de prensa del Seven. “Los dos estaban en todos los detalles. En el Seven hubo muchas clasificaciones que se definieron por un try o por una tarjeta amarilla, y a ellos no se les escapaba nada. Además, la gente los respetaba mucho a los dos. Le dieron jerarquía al Seven”, añadió.

La posta como “voz del estadio” y encargado de la mesa de control la tomó “Chacha” Scalora, también de Universitario al igual que Ousset. “De hecho, con ‘Piru’ teníamos muy buena onda y compartíamos la mesa de control en el club, y cuando él falleció, me hice cargo yo de eso. Así que digamos que fue como una sucesión natural en la mesa de control del Seven, porque ya me había tocado reemplazarlo cuando no pudo venir en 2019 por una operación, y porque además yo trabajé mucho tiempo con ‘Tani’ (Cayetano Fortino, uno de los organizadores del Seven)”, explicó Scalora. “Del ‘Incendio’ sólo cabe decir que es un emblema del Seven. Me crucé con él en las finales del Anual y me dijo que tenía todas las intenciones de venir este año también, pero por precaución seguramente no pudo. Se lo extraña”, agregó.

UN MOMENTO ESPECIAL. Reginato, Fortino y Terán entregan placas conmemorativas a familiares de los homenajeados.

La función en la mesa de control es bastante frenética: además de anunciar los partidos, se deben controlar las fichas de los que se van jugando, controlar que los horarios se cumplan lo más ordenadamente posible y atender consultas de todo tipo de los diferentes equipos. Podría decirse que el encargado de la mesa de control juega su propio partido. Y no es para nada fácil.