“Es un avance, pero queremos conocer la letra chica”, dijo Sánchez tras el acuerdo con el FMI

“El anuncio de un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una noticia alentadora, pero no es el final sino el comienzo de una nueva etapa. En el Congreso de la Nación esperamos conocer la letra chica de los compromisos que el país asume y cual es el plan del Gobierno para cumplirlos. Tenemos la sensación de que no están diciendo toda la verdad y hay contradicciones entre los anuncios oficiales y lo que el propio FMI ha detallado respecto del déficit y las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo. Necesitamos consensos, no relatos”.

La definición pertenece al diputado Roberto Sánchez (UCR), quien instó al presidente Alberto Fernández a incluir en la convocatoria a sesiones extraordinarias al acuerdo con el organismo internacional. “La sensación de alivio por no haber entrado en default debe pasar a una instancia de certezas. Los sectores productivos y los trabajadores necesitan saber cuáles serán las reglas a futuro. El relato debe ser reemplazado por los consensos y la racionalidad: Estamos convencidos que sin acuerdos amplios y de largo plazo, el país seguirá en ese círculo perverso que nos condena al fracaso desde hace muchas décadas”.”, insistió el parlamentario.

Sánchez destacó los avances que implica la novedad anunciada por el Gobierno, pero insistió en reclamar claridad. “Hay metas exigentes, desafían nuestro futuro, aunque hoy haya más previsibilidad que la semana pasada. El Gobierno tiene la tendencia a contar los hechos como si se tratara de un partido de fútbol o con slogans. Queremos saber si todo el oficialismo acompaña este sendero. También como se logrará volver a la ruta del crecimiento después de años de estar circulando por la banquina. El propio ministro Martín Guzmán había fijado una hoja de ruta para el 2022 que ahora deberá ser rediseñada. Queremos saber cómo lo harán”, concluyó.