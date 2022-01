Los amigos de Pedro Bertelli hablaron sobre la tragedia en Mar del Plata

“Se vino desde San Bernardo para compartir un fin de semana con amigos. Esa noche él no iba a salir”, expresó entre lágrimas Juan Pablo Márquez, uno de los amigos del grupo íntimo de Pedro Ignacio Bertelli (21), el tucumano que murió al ser embestido por un colectivo de la línea 221, de la ciudad de Mar del Plata.

El trágico hecho ocurrió el lunes a las 6, luego de que el joven haya compartido una reunión con amigos en el boliche “Ananá”, ubicado en Playa Grande, una de las zonas más concurridas por los jóvenes.

“Estuve en la primera quincena, no pude verlo. Él había viajado con sus padres y hermana a la playa de San Bernardo para disfrutar sus vacaciones. Se comunicó con varios de nuestros amigos, que estaban en Mardel, y ellos le ofrecieron un lugar en el departamento en donde estaban”, contó “Juampi”. Según dijo, el chico viajó con su padre desde esa playa hasta Mar del Plata (que queda a más de 150 km de distancia) el viernes y estaba muy contento por reencontrarse con ellos, ya que también eran de Tucumán.

Su familia se quedó en San Bernardo. Pedro salió a bailar y disfrutó de la playa durante el día. Según se pudo ver a través de su cuenta de Instagram, el tucumano visitó varios lugares, como Punta Mogotes. “Él ya nos venía diciendo que se quería ir unos días a Mar del Plata para estar con los chicos”, agregó.

Pedro tenía 21 años y egresó del Gymnasium UNT. “Estudió Odontología, pero justamente nos había contado en estos días, en nuestro grupo de Whatsapp, que iba a inscribirse en la carrera de Educación Física. Él no era mucho de los deportes, pero sí le gustaba mucho el básquet”, dijo Juampi. “Estaba contento por eso. Terminaban sus vacaciones en la playa y comenzaba con esa carrera”, se lamentó el joven.

Según contó Juampi, el tucumano se había quedado sin dinero ese día domingo y no pensaba salir por ese motivo, además del cansancio que sentía. “Nos escribió al grupo diciendo que estaba re agotado y que no quería salir. Había gastado toda la plata ese fin de semana y a último momento, le pidió a su papá una transferencia”, relató.

“Terminó saliendo esa noche a bailar con los amigos. Se que la pasaron re-bien e incluso se había encontrado con la ex novia. Estuvieron charlando a la salida del boliche y comenzaron a caminar por la vereda, subiendo hacia la avenida. Ella se juntó con sus amigas y él siguió”, dijo.

Aparentemente, la chica lo perdió entre la multitud. “Pedro después estaba con otra de nuestras amigas (una reconocida tik toker tucumana), estaban tonteando; hablando. En un momento ella sacó su celular para hacer una foto, filmar videos como suele hacer y Pedro al parecer se apoyó en una camioneta, se resbaló de un pie, perdió el equilibrio y cayó en la calle. Fue todo muy rápido”, contó Juampi.

AMIGOS. “Somos un grupo grande que lo recordará siempre. Esta era una de sus fotos favoritas”, dijo Juampi.

La amiga que caminaba junto a Pedro, “DanelikStar” (influencer tucumana), mostró su dolor ante la pérdida de su amigo en redes sociales. “No se cómo empezar con esto. Es algo que no estaba en los planes, el no verte más molesto”, expresó en una de sus publicaciones en donde puede verse a los dos compartiendo. “¡Cómo olvidar ese fin de semana que la estábamos pasando tan bien!, hablando de muchas cosas, sin saber que era el último. Todavía no puedo creer que en un segundo pasó todo y no pude hacer nada, no me diste tiempo de ayudarte, de cuidarte como lo estaba haciendo todo el tiempo...”, continuó la chica mientras compartió collage de fotos entre ella y la víctima.

El chico también mostró a través de su red social Instagram, los momentos compartidos ese fin de semana y sobre todo esa última noche. “Él pasó toda la noche en el boliche, nos pasaba videos y fotos. Siempre era así, estaba de fiesta y contento. Se encontró con la ex novia y estaba todo bien. Él estaba bien”, expresó Juampi.

La novia junto a sus amigas volvieron a casa a pesar de haber pasado por el lugar del hecho, sin saber que era Pedro el que estaba tirado en el suelo. “Ella no se imaginó que podía ser Pedro, vio mucha gente y siguió de largo. Está destrozada por lo que pasó. Todos nos enteramos al otro día por nuestra amiga (tik toker), nos contó todo y no quiso hablar con nadie más. Está destruida”, dijo. “Estamos a disposición de la familia, vienen de viaje y de pasar este momento. Todos nuestros amigos que estaban en Mar del Plata se volvieron a Tucumán para acompañar a su familia”.

Despedida

Según contó, ayer iba a llegar la familia de Pedro a Tucumán. Ellos habrían decidido que el traslado del cuerpo sería por vía terrestre para que ellos pudiesen acompañarlo. “Dijeron que no al avión sanitario así pudiesen volver juntos. Es un momento muy duro”, expresó el chico.

El cuerpo de Pedro llegaría hoy para que sus familiares y amigos puedan despedirlo.