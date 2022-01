Cartas de lectores III: Macri y los neoliberales

Parece que el lector José Bruneta (carta Joseph Stiglitz, 20/01 ) no vivió en nuestro país en los cuatro trágicos años macristas. O tal vez no se enteró de lo acontecido en materia social y económica en ese nefasto lapso de gobierno. Critica al Premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz y en consecuencia a nuestro ministro Guzmán. A lo mejor el lector añora a Prat Gay, el mismo que dijo que el exhorbitante aumento de las tarifas eran “solamente dos pizzas”, o a Sturzenegger, Melconian y Cavallo, ideólogos y hacedores del famoso “Megacanje”, además de funcionarios y asesores de Mauricio Macri; que llevaron a nuestro país a la triste e inolvidable debacle de 2001. Macri y sus neoliberales no nos llevaron a la banquina, nos empujaron compulsivamente al precipicio dejándonos una deuda de 100.000 millones de dólares , una inflación nunca antes vivida, 5.000.000 más de pobres, cierre de ministerios como el de Salud y el de Ciencia y Tecnología, quita de derechos a los más vulnerables, fuga de miles de millones de dólares con la timba financiera y tantos otros males más. ¿Cuánto se podría haber hecho con tanto dinero pedido al FMI? Me gustaría que el lector Brunetta me comentara qué se hizo o dónde está todo ese dinero. Pero, resulta que ahora la culpa de esta realidad es de Stiglitz y Guzmán, según el lector antes mencionado. El presidente, Alberto Fernández, lleva dos años en el gobierno y él sus funcionarios hacen denodados esfuerzos para sacar a nuestra patria del profundo precipicio en el que nos dejó el anterior gobierno PRO-UCR. Además, también, de afrontar de la mejor manera la mortal pandemia que azota al mundo entero. La memoria es demasiado importante como para pretender soslayarla cuando debemos hacer revisión histórica , fundamentalmente del pasado reciente. Pero más grave aún es padecer de “amnesia voluntaria”. Por lo pronto, urge sacar al país del desastre que nos dejó “el mejor equipo de los últimos 50 años”. Y en eso está trabajando este Gobierno.

Francisco Centurión

Barrio La Costa 1 - Tafí del Valle





