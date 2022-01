Cartas de lectores II: Experiencia en Trelew

Fui a pasar las Fiestas en el sur del país, precisamente a la ciudad de Trelew y quisiera hacer unos comentarios. 1- Estando en mi estadía coincidía con el cobro de la jubilación, me dirigí a un anexo del Banco Nación, que es pura y exclusivamente para los jubilados, que consta de sala de espera, dos baños, cuatro cajeros automáticos y cuatro cajeros humanos y una persona para asesorar. Es decir que el jubilado tiene los servicios y que pueden optar por cobrar por ventanilla o cajeros automático, yo cobre por ventanilla y la espera fue de 30 minutos. Pregunto: ¿de quien depende éstos servicios? ¿De la gestión del gerente o del presidente del Banco, porque en Monteros tienen espacio que usan como garaje. 2- El precio del boleto en colectivo es de $ 40, el jubilado paga $ 18. 3- Con respecto al tránsito, los 365 días y las 24 horas, es obligatorio el uso del casco tanto para el que maneja como para el acompañante, está prohibido circular con escape libre. Al que no cumpla con ésta ordenanza se le secuestra el vehículo. Existe un total respeto para el peatón. 4- Con respecto a los servicios de agua y electricidad son manejados por una cooperativa donde no se cobran tantos impuestos y la boleta de la luz tiene un porcentaje para los bomberos. Y por último, cuándo llegue a la terminal de Tucumán, primero bajamos para el control sanitario, que no es tan riguroso como debiera ser, porque únicamente nos preguntaron sobre nuestra procedencia, el DNI, ni hisopado, ni tomar la temperatura, ni tampoco alcohol y eso que pasamos por seis provincias.

Guillermo E. Corrales

