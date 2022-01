Cartas de lectores III: Momento actual

Este comienzo de año 2022, nos coloca a los argentinos, en uno de los momentos de mayor incertidumbre e incoherencia de nuestra historia. No sabemos los pasos que quiere dar el Gobierno con el FMI, ante la falta de señales de Martín Guzmán. ¿Que puede pasar luego de un default con el Fondo? Porque el Banco Central prácticamente no tiene reservas líquidas, y el aporte del campo en dólares, puede ser bastante menor al año pasado por efecto de la sequía. Por lo tanto el incumplimiento de los pagos de marzo, es bastante probable, ante las dificultades de llegar a un acuerdo antes. Entonces, ¿ que seremos? Unos parias ante el mundo. A todo esto, no parece entenderse la visita de Alberto Fernández a Putin en Rusia, y luego a China, claramente en conflicto de intereses con Estados Unidos, principal influyente del Fondo y con poder de veto. La presencia del embajador en Nicaragua en la asunción de Daniel Ortega, con la presencia del iraní responsable del atentado contra la AMIA, es otra señal negativa. Si a esto se suma el 52% de inflación y el 45% de pobreza, si no hay arreglo con el Fondo, crecen dramáticamente las posibilidades que la situación se vaya de control. Y la política argentina vive en general, salvo destacadas excepciones, su veraneo como si acá no pasara nada. El ejemplo más emblemático es la directora del PAMI, que acomodó a su novio, a su hermano, a su padre jubilado de privilegio, todos con cargos directivos y sueldos de seis cifras, y veraneando en el Caribe, cuando los jubilados tienen que esperar semanas por medicamentos y reciben un servicio deficiente. ¿Que nos pasa a los argentinos? ¿Queremos ser Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán? Estoy seguro que el 70% no queremos. Pero no encontramos la forma de dejar de vivir en una permanente frustración. El camino es volver a la Ley, premiar el éxito y el triunfo logrado con legalidad. Valorar el mérito y el esfuerzo, y desterrar definitivamente el populismo que no tuvo éxito en ninguna parte del planeta. El sistema con un grupo minoritario rico y con mucho poder, con una mayoría del pueblo pobre, sometido y esclavizado, no tuvo éxito nunca. En la Argentina desde hace casi 80 años, la corriente mayoritaria tiene esa cultura nacional que progresar por mérito propio dentro del marco legal, no es necesario porque está el Estado. Nuestra cultura mayoritaria, no condena la corrupción pública, ni el narcotráfico, ni a los delincuentes comunes, eso sí, hasta que se transforman en asesinos. Mientras haya distribución por parte del Estado, la pobreza es tolerable, porque no implica esfuerzo personal. La tarea es titánica, empieza por la educación, que hoy debe ser prioridad en la Argentina, con maestros y educadores preparados, no ideologizados. Oposición jugada y responsable, a los que sacan los pies del plato hay que echarlos, no hay margen de error en la oposición. Y la búsqueda de diálogo, reemplazar al enemigo por adversario. Volver al pensamiento y proyecto de país de Alberdi, Sarmiento, Avellaneda, Roca, que educaron, incorporaron a los inmigrantes, y dieron mayores oportunidades para todos.

José Manuel García González

