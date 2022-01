Cartas de lectores II: Jamás desistir

La crisis estructural en la que estamos sumidos hoy los argentinos demanda como pueblo soberano (consagrado en los artículos 33 y 37 CN) el insistir -el persistir- y jamas desistir en tiempo y forma ante quienes le hemos delegamos facultades para que nos representen tanto en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, como asimismo ante el Poder Judicial, para que el mismo cumpla con el deber y/o responsabilidad del control de la constitucionalidad; ya que no debemos olvidar el sabio legado de Juan Bautista Alberdi (padre moral de nuestra Constitución Nacional y arquitecto de la República), quien nos dijo: “el respeto a nuestra Constitución nacional, es el medio mas poderoso para lograr el orden como la paz social que precisamos urgente los argentinos”. Por lo tanto, es imperioso como imprescindible que tanto quienes nos gobiernan (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo) como quienes tienen la responsabilidad y/o deber como poder judicial, de ejercen el control de la constitucionalidad, no anteponer los intereses personales, grupales, sectoriales, ideológicos, económicos, partidarios; y que prioricen el bien común, el bienestar general, la verdad, la justicia, en favor de todo el pueblo argentino, sin privilegios ni exclusión alguna (especialmente en beneficios de las personas de la tercera edad, de los mas pobres, indigentes, vulnerables, sin oportunidades). Para lograr todo ello se reafirma la imperiosa necesidad que del propio pueblo soberano, emerja una renovada clase política, que priorice, que tenga profundamente internalizada que “La Política Partidaria es Servicio”, y no oportunismo, o un medio insensible como inhumano para servirse impunemente de los demás. Por lo tanto, como pueblo soberano debemos requerir se priorice, se privilegie los valores -principios-, los paradigmas (que hoy adolecemos), que sean nuestro Norte, y que se plasmen y/o se concreten en hechos y en obras.

Miguel Ángel González Fidani

Santiago del Estero 1.787 - San Miguel de Tucumán





