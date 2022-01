El FMI presiona y Argentina mantiene su plan

En medio del proceso de negociaciones que el Gobierno nacional mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr reestructurar la deuda pública de 44.000 millones de dólares, el ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó que Argentina ofreció un programa económico “creíble” y “sostenible” a la entidad monetaria.

“Ofrecemos un camino creíble que respalde el crecimiento de manera sostenible. La Argentina tiene la oportunidad de continuar su recuperación sin la carga de una deuda insostenible”, dijo en una entrevista con el periódico francés Le Figaro.

En esta oportunidad, el funcionario reafirmó la intención de llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para ambas partes y sostuvo que “Argentina necesita más tiempo para pagar”.

En relación a los plazos analizados para poder alcanzar a la disminución del déficit fiscal, Guzmán mantuvo sus dichos de días atrás ante una agencia internacional y detalló: “Si continuáramos en la trayectoria pronosticada por el FMI, se socavaría el crecimiento y la credibilidad del programa de apoyo”. Y agregó: “La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”.

En esta misma línea, el titular del Palacio de Hacienda preció que en los últimos meses, Argentina logró reducir “fuertemente” el déficit primario fiscal (excluyendo los pagos de intereses de la deuda), del 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 al 3% del PIB en 2021. “El programa Stand By de 2018 con el FMI no logró ninguno de sus objetivos: no permitió que Argentina retomara su crecimiento, no controló la inflación, ni protegió a los más vulnerables. Por el contrario, ha agravado la recesión, el desempleo, la pobreza y la inflación”, recordó.

Finalmente, Guzmán puntualizó que está trabajando para que a corto plazo pueda converger una situación donde no haya un financiamiento sistemático del Banco Central (BCRA) al Tesoro mediante emisión monetaria.

“Actúen ahora”

En el marco del Foro Económico de Davos, la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, hizo una advertencia a los países que tienen deuda en dólares antes de que la Reserva Federal estadounidense aumente la tasa del interés: “¡Actúen ahora!”, exclamó. “Si tienen que extender vencimientos, por favor háganlo, si tienen que hacer correcciones cambiarias, es el momento para hacerlo”, indicó.

En la exposición virtual que realizó ayer, la titular del Fondo detalló que esta decisión podría tomarse en Estados Unidos para frenar la inflación y la misma tendría consecuencias en el país del norte, pero también fuera.

Ya el FMI había advertido días atrás en un artículo de Stephan Danninger, Kenneth Kang y Hélène Poirson, que “las economías emergentes deberían prepararse para posibles episodios de turbulencia económicas”.