Los investigadores están seguros de haber dado con el asesino de Madeleine McCann

Los investigadores están seguros de haber encontrado al asesino de Madeleine McCann y revelaron que existen pruebas "impactantes" que permitirán imputar al pedófilo Christian Brueckner.

Las autoridades alemanas creen que Brueckner secuestró y asesinó a Maddie, de tres años, que desapareció del departamento de vacaciones de su familia en Portugal en 2007.

El diario británico The Sun publicó que el equipo de documentalistas del canal Sat.1 -formado por ex investigadores, además de periodistas- asegura tener “muchas y nuevas pistas e indicios” de que Brueckner estaba detrás del rapto de la pequeña niña británica cuyo caso llamó la atención de todo el planeta. El alemán estaba en Praia da Luz, Algarve, Portugal, muy cerca de la locación donde desapareció la niña aquella noche, de acuerdo a los investigadores.

Juliane Ebling, editor en jefe, dijo que “la triste historia de Madeleine McCann es una historia que tiene muchos capítulos alemanes. El caso se está juzgando en el Tribunal Regional de Braunschweig, ya que el alemán Christian Brueckner es el principal sospechoso. En su entorno hay muchas mujeres y hombres alemanes que pueden describir detalles individuales en torno al crimen”.

“Jutta Rabe -la periodista alemana de larga trayectoria y responsable del documental- investigó en los últimos meses material impactante en Alemania, Portugal e Inglaterra, que incrimina fuertemente a Christian Brueckner”, agregó Ebling.

Según declaraciones del fiscal Wolters realizadas en 2021 a The Mirror, el sospechoso la secuestró y asesinó. Afirman estar "100% seguros" y que hay varias pruebas que no dejan lugar a otra conclusión. "Pero no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con la mejor calidad de evidencias posible", explicó al diario inglés.

Brueckner cumple condena por la violación de una norteamericana de más de 70 años. También se lo investiga por la violación en Algarve en 2004 de una mujer irlandesa y por exhibicionismo con menores.

Una de las evidencias que se están investigando es una "confesión" que Brueckner le hizo a un amigo. También un análisis telefónico que muestra que estaba en el Ocean Club en el que se encontraba la niña cuando desapareció.

El hombre de 43 años, que fue extraditado de Italia a Alemania en 2018 por una orden de arresto por tráfico de drogas, actualmente cumple una condena de 21 meses en la ciudad alemana de Kiel.

Brueckner vivía en una casa rodante cerca de Praia da Luz en Portugal cuando Madeleine desapareció en 2007. La policía supo por primera vez que era sospechoso en 2017, pero no lo nombró públicamente hasta junio pasado.