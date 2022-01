Seguirá preso el acusado de agredir a su mujer y su hijo

La Justicia determinó que M. S continuará cumpliendo la prisión preventiva mientras continúe la investigación en la que se lo acusa de agredir y de protagonizar reiterados hechos de violencia contra su mujer y su hijo de seis años.

En la audiencia que se llevó a cabo este martes a la mañana, el Ministerio Público Fiscal representado por Carlos Sebastián Pais, solicitó al juez Facundo Maggio que el imputado continúe preso a pesar del pedido del abogado defensor Javier Lobo Aragón, que insistió en la libertad de su defendido. De la audiencia también participó la doctora Ana D´Olivo representando a la Defensa de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de feria, quien apoyó el pedido del MPF. “Debe mantenerse la prisión preventiva para el imputado. Las víctimas relatan un alto riesgo y se debe asegurar el bienestar de las mismas”, dijo.

Por su parte, el imputado pidió la palabra y dijo: “Estoy muy mal. Soy una persona de bien, de trabajo. Con todo esto que me pasó se derrumbó todo. Pido que me liberen porque no hice nada”, expresó M.S. “Estoy a disposición de la Justicia”, agregó. Su abogado pidió al magistrado que se tenga en cuenta que el hombre es trabajador y que aún no se cuenta con todas las pruebas. “Mi cliente estaba trabajando como portero de un edificio. Pido que quede en libertad mientras se siga investigando”, expresó. Lo cual fue rechazado por el Juez.

La víctima, C.F pidió la palabra en la audiencia y pidió entre lágrimas la liberación de su marido. “Quiero que me escuchen y lo liberen por favor. Es injusto lo que pasó. Él no me golpeó ni me amenazó. No me lastimó. Mi hijo pide por el padre”, expresó la mujer.

El juez interviniente dio lugar al planteo de la Fiscalía y de la Defensora de Niñez. También le explicó tanto a la mujer como al imputado que se debía continuar con la investigación, por lo tanto, M seguirá en prisión preventiva para evitar que entorpezca el proceso.