Llevó a su ex pareja herida a una clínica y luego escapó de la Policía

Un hombre protagonizó un escándalo con la Policía en 9 de Julio al 200. Según se informó, el sospechoso llegó junto con una joven gravemente herida a una clínica de esa cuadra. La víctima, que sería su ex pareja, presentaba una puñalada en el cuello. El guardia de la clínica dio aviso a la Policía de que estaban ante un caso sospechoso. Dos efectivos que recorrían la zona se presentaron en el lugar y tras ser informados del caso vieron que el sospechoso salía de una guardería cercana en un Renault Sandero. Al grito de ¡alto, Policía! le exigieron al conductor que bajara del rodado. El hombre no accedió y aceleró para escapar. Una agente hizo un disparo disuasivo pero no logró detener la huida. Buscan al acusado.

Intentaron usurpar una de las casas del IPV de barrio Manantial Sur

Un hombre y tres mujeres, junto a ocho niños menores de 10 años se instalaron en una vivienda de Sector D, manzana 32 del barrio Manantial Sur. Según consta en el acta policial, los invasores ingresaron en la vivienda sin ejercer violencia ni dañar elementos de la casa. Efectivos de la seccional 15, a cargo del comisario Natalio Burgos acudieron al lugar por la denuncia de usurpación. Los ocupas manifestaron que no se irían del lugar hasta que “alguna autoridad gubernamental se haga presente y les dé soluciones habitacionales”. Los uniformados, según se informó, les explicaron que estaban cometiendo un delito y los convencieron de dejar la vivienda de forma pacífica.

Un joven y una mujer fueron detenidos por intentar pasarles droga a los presos

Un joven de 23 años quedó detenido en la comisaría de Concepción cuando visitaba a su cuñado e intentó -según lo que se informó- entregarle dos “porros” de marihuana y una pastilla ansiolítica. La Policía, al descubrir la maniobra, dio intervención a la Justicia Federal que ordenó que el muchacho quedara demorado. Algo parecido ocurrió también en el destacamento de Simoca: una mujer fue a visitar a su hijo y le dejó una bolsa que tenía a la vista pan y bebidas. Al requisar el recipiente, los efectivos de esa comisaría descubrieron que dentro había también cinco pastillas y dos envoltorios que contenían cuatro gramos de marihuana. En la misma sintonía que en el primer caso, el Juzgado Federal ordenó una detención.