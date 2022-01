Se define el futuro de Volnovich tras su polémico viaje

La directora del Programa de Atención Médica Integral, Laura Volnovich, viajó a Holbox, en la península de Yucatán, México, durante sus vacaciones y generó polémica en todo el país. El sábado tomó un vuelo desde México hasta Uruguay y, desde ahí, volvió en auto al país. Tras su regreso, hoy se definirá su futuro dentro de la estructura política del Gobierno nacional.

Si bien no hubo fuertes críticas por su viaje dentro de las filas del Frente de Todos (FdT), el presidente, Alberto Fernández, habría sugerido semanas atrás a los funcionarios que no se tomaran vacaciones fuera del país, sobre todo teniendo en cuenta la situación que se vive en Argentina, entre otras cosas, la prohibición a las compras en cuotas de pasajes al exterior. De hecho, el propio Fernández aclaró que no se tomó vacaciones, excepto para las festividades de fin de año, cuando fue a la residencia presidencial en Chapadmalal.

La funcionaria, que se tomó vacaciones de lujo, percibe un sueldo que supera los $ 562.350 (según el portal realpolitik). En tanto, su actual pareja y segundo en el PAMI, Jorge Martín Rodríguez Alberti, percibió en el mismo mes $ 491.880.

La oposición, por su parte, aprovechó la situación para criticar las vacaciones de la funcionaria. Incluso, la diputada Graciela Ocaña (PRO) decidió denunciar penalmente a Volnovich y a su pareja, Rodríguez Alberti. “Han incumplido con la función que tienen determinada por decreto”, aseguró la dirigente de Juntos por el Cambio.

“Si se va de vacaciones con la directora ejecutiva no puede ejercer su responsabilidad primaria para la cual fue nombrado. Es decir la función del subdirector es incompatible con tomarse vacaciones con la de la directora. No existe la posibilidad de delegar firma”, explicó Ocaña.

Además, afirmó que el Poder Ejecutivo debe nombrar por decreto un reemplazo, al menos de forma transitoria, en el caso de “ausencia o incapacidad de ambos”.

Por todo lo que se generó a partir del viaje, en Casa Rosada se planificó un encuentro para hoy entre el mandatario nacional y Volnovich, con el objetivo de resolver el conflicto y definir su continuidad frente al PAMI.