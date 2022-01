Un viaje al Caribe que termina en la Justicia

El polémico viaje de la directora del PAMI, Launa Volnovich, y el subdirector, Jorge Rodríguez, suma un nuevo capítulo. Ambos, fueron denunciados penalmente ante la Justicia. La denuncia fue presentada por la diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio), quien los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros cargos. La parlamentaria calificó a las vacaciones de ambos como una “escapada romántica” y consideró que generó una situación de acefalía que habría repercutido y afectado en el gobierno de la organización, y de esta forma se habrían visto afectadas las prestaciones que brinda el PAMI a sus afiliados.

“La situación que he descripto no merecería ninguna observación particular, siempre y cuando se tratase de dos simples ciudadanos disfrutando de sus vacaciones, pero esta circunstancia no se corresponde al caso en particular ya que se trata de dos funcionarios públicos, designados mediante decreto presidencial”, dijo.

“En definitiva, se trata de personas que revisten el carácter de funcionario público y a partir de esta circunstancia las conductas por ellos desplegadas podrían constituir delitos contra la administración pública”, añadió. Consideró que Volnovich “obró como mínimo con falta de diligencia y falta de responsabilidad, por viajar de forma simultánea al exterior con el segundo a cargo de dicha institución”.

La presentación señala que “el comportamiento desplegado por los funcionarios viola expresamente la disposición contenida” en el “Decreto de Necesidad y Urgencia 02/2004 que establece la modalidad de gobierno del INSSJP-PAMI”.