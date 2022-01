Funcionarios de vacaciones en Cuba y el Caribe

Los destinos elegidos por Luana Volnovich, titular del PAMI, y Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, para vacacionar generaron turbulencias en el gobierno nacional.

Los principales cuestionamientos contra la referente de La Cámpora por su viaje al Caribe mexicano y de Ferraresi a Cuba generaron polémica puertas afuera y adentro de las filas del Frente de Todos porque estos funcionarios no habrían acatado un pedido informal del propio presidente, Alberto Fernández, para vacacionar dentro del país. Incluso, él decidió no tomarse vacaciones durante el verano y simplemente optó por celebrar la llegada del año nuevo en el complejo presidencial ubicado en Chapadmalal. En ese sentido, el propio jefe de Estado fue quien manifestó meses atrás que desde que asumió su mandato el 10 de diciembre de 2019 no se había tomado “un día de vacaciones”.

“Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa, nada, ni una semana. Me critican las ojeras, pero voy a seguir trabajando”, destacó Fernández en un discurso realizado en el mes de agosto, durante una visita a la provincia de San Juan.

ENERO EN CUBA. Fue el destino elegido por Ferraresi para disfrutar lejos de la Argentina.

Viajes y polémica

El primer caso que se conoció fue el de Volnovich cuando se viralizó un video a través de las redes sociales, donde se la ve conversando con un hombre en un bar de la paradisiaca isla del Caribe. Con el correr de las horas, se supo que la otra persona que aparecía en las imágenes era su segundo en el PAMI, Martín Rodríguez. Hasta el momento se desconoce la fecha en la que los dirigentes del FdT retornarán al país.

En el caso del titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, su entornó confirmó que el pasado 4 de enero a partió a Cuba para vacacionar y regresará el próximo martes. Sobre este tema, allegados al ministro explicaron que Juan Manzur, el jefe de Gabinete, fue informado sobre su plan de vacaciones.

Respuesta oficial

En su habitual conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, evitó profundizar sobre la polémica y afirmó que “todos tienen derecho a tomarse vacaciones después de dos años de trabajo muy duro”.

“Sobre los días de vacaciones que se tomen los funcionarios corresponden a otra conversación y ya he respondido sobre este tema”, se limitó a responder la vocera al ser consultada sobre si el presidente Alberto Fernández tenía previsto pedir la renuncia de los mencionados funcionarios nacionales.

En este sentido, la ex diputada nacional si aprovechó la circunstancia para subrayar que “los viajes por el país que están sucediendo son extraordinarios”, por lo que celebró “la explosión de turismo”, y destacó que “3,5 millones de afiliados del PAMI acceden a medicamentos gratis” y “se construyeron residencias geriátricas” durante la pandemia de coronavirus.

Salió al cruce

Ante la repercusión del tema, la senadora nacional Juliana Di Tullio criticó a quienes apuntaron contra la titular del PAMI por irse de vacaciones al extranjero, en lugar de cuestionar el video que involucró a funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

En su cuenta de Twitter, Di Tullio arremetió contra un sector de la prensa y exclamó: “es curioso, pero a cierto periodismo y a los ‘moralistas’ los escandaliza más un video de una funcionaria de vacaciones en México que el que expone la asociación ilícita estatal de la AFI Macrista y la Provincia q gobernaba Vidal para perseguir gremios judicialmente”.





Tuit polémico

“Disfruten de Las Termas”

Poco antes de que estallara el tema, Luana Volnovich publicó un tuit que días después y en medio del escándalo despertó críticas en redes sociales. “Qué lindo ver a Yolanda y sus amigas encontrarse y disfrutar en las Termas de Colón y Mardel con #PreViajePAMI”, escribió la funcionaria. Rápidamente, esa publicación recibió miles de reproches por parte de los usuarios.





Piden explicaciones

Presentación en el Congreso

A raíz del escándalo, diputados de Juntos por el Cambio formularon un proyecto de Resolución para que el Poder Ejecutivo de a conocer, a través del PAMI, las resoluciones administrativas por las cuales se autorizaron las licencias por vacaciones de Luana Volnovich y Martín Rodríguez. Los legisladores pidieron saber también las medidas adoptadas por el organismo en este tiempo.