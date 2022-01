Volnovich suma críticas y su futuro en PAMI es un enigma

La polémica en la que quedó envuelta la titular del PAMI, Luana Volnovich, luego de que trascendiera un video en donde se la veía en un bar del caribe mexicano junto a su pareja, Martín Rodríguez (segundo en la línea de mando del organismo), sigue generando repercusiones entre legisladores y funcionarios nacionales.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, fue una de las primeras dirigentes del gobierno de Alberto Fernández que tuvo que afrontar el tema en su habitual conferencia de prensa del último miércoles. Allí, la funcionaria evitó profundizar sobre el tema y manifestó que “sobre los días de vacaciones que se tomen los funciones corresponden a otra conversación”. Y cuando se le preguntó si el Presidente tendría pensado remover del cargo a Volnovich por su conducta, Cerruti solo respondió: “sin comentarios”.

A partir de esa frase, no son pocos los dirigentes del Frente de Todos (FdT) que sostienen que la continuidad de la dirigente de La Cámpora en la obra social pende de un hilo. Pero, teniendo en cuenta su pertenencia política, esa decisión también debería contar con el aval de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su hijo Máximo Kirchner.

Alberto Fernández

Las principales tensiones en el oficialismo se habrían generado porque la funcionaria y su pareja habrían desoído un pedido informal del titular del Poder Ejecutivo para evitar vacacionar afuera del país, entendiendo el complejo contexto económico que atraviesa el país. Jorge Ferraresi fue el otro ministró que desoyó el pedido.

Mientras su futuro en el cargo sigue siendo un enigma, al igual que su fecha de regreso al país, Volnovich sigue recibiendo críticas y respaldos por igual. En las últimas, el diputado nacional por Córdoba, Luis Juez, se refirió al tema en Radio Mitre y exclamó: “Cada uno tiene derecho a tomarse las vacaciones donde quiera, pero no se puede tener una doble vara para juzgar y condenar las conductas de otros y pretender que la tuya sea absuelta”.

Por su parte, el ex funcionario del kirchnerismo y actual diputado nacional, Florencio Randazzo, habló de la responsabilidad que representa ocupar una cartera ejecutiva y en diálogo con Clarín recordó: “Cuando fui ministro solo me tomé fines de semana y me fui a Valeria del Mar. Sabía de la enorme responsabilidad que tenía por el lugar que estaba”.

La defensa

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y director del Ente de Control de la Hidrovía, fue uno de los pocos dirigentes del FdT que salió abiertamente a defender a la directora del PAMI. A través de su cuenta de Facebook, el jefe comunal expresó: “Conozco muy de cerca la capacidad de trabajo, el compromiso y la vocación de servicio de la compañera Luana Volnovich. Por eso es un merecido derecho que se tome unos días de descanso y respeto su decisión personal de elegir el destino que más quiera”.

En esta línea, Sujarchuk denunció en sus redes sociales una “doble vara” en las valoraciones que se hacen de las vacaciones de los políticos: “Si sos de Cambiemos podés viajar en primera, ir a Punta del Este y hasta elogian la ropa que te ponés en las revistas top. Si sos del Frente de Todos parece que no tenés derecho a nada. Esta doble vara es una barbaridad”.

“Querida Luana, disfrutá de tus merecidas vacaciones, recargá energías y traé un tequila para que junto a los compañeros brindemos por un 2022 en el que sigamos trabajando por ampliar derechos, igualar oportunidades y construir la Argentina que nos incluya a todos y todas”, enfatizó el intendente bonaerense.

El dirigente peronista enfatizó también que Volnovich fue víctima de un ataque político que incluyó “un video anónimo que viola la intimidad de las personas”. Y finalmente, exclamó: “Por si fuera poco, critican a una funcionaria que en su tiempo de descanso no desconecta y se hace un tiempo para saludar a las y los jubilados que después de la pandemia vuelven a disfrutar de vacaciones”.

Con esta última declaración, Sujarchuk hizo una mención directa a la publicación que realizó Volnovich en su cuenta de Twitter, horas antes de que se desate el escándalo. “Qué lindo ver a Yolanda y sus amigas encontrarse y disfrutar en las Termas de Colón y Mardel con #PreViajePAMI”, escribió la funcionaria desde las playas de la península de Yucatán (México).