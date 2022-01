Lo acompañó a lo largo de un duro proceso

En 2017, Jorge Sergio Medina, dueño de “Primal Calistenia”, acudió al médico a consultar por un pequeño quiste, pese a que no era de gran molestia. A modo de precaución, empezó a realizarse controles de manera frecuente. Sin embargo, con el tiempo, su quiste comenzó a crecer de tamaño y generar dolores. Hasta que en noviembre de ese mismo año, consultó al doctor y quedó en shock: le diagnosticaron cáncer testicular.

“Me pidió unos estudios y me preguntó si estaba en ayunas. Al responderle que sí, me dijo que iba a ver si había camas. Había ido solo. Me pidió que le avisara a todos, que desayunara y luego volviera para operarme”, contó Medina.

Fue una dura noticia. Sin embargo, lejos de venirse abajo, Sergio siguió adelante con las sesiones de quimioterapia. Cuando empezó a sentirse mejor, retomó su pasión: la calistenia. Lo hizo progresivamente hasta su total recuperación en 2019. “Eso me dejó con más ganas de seguir adelante. Mucho de lo que hago tuvo que ver en mi pronta recuperación. Fue un 70% de cabeza y actitud positiva”, añadió el profesor que hasta el día de hoy, sigue enseñando sobre calistenia.