Lo que se dijo en las redes sociales tras el temblor en Tucumán

Temblor con epicentro en Trancas, me abrazo a mi hijo rogando que no caiga el techo. Para después de mil segundos infernales. Mis perros ladraba, salgoa ver como estaban mis viejos, mi hermana. Nadie en casa. HOLA PELÍCULA APOCALÍPTICA ERES TU??

Para el traste , a las 05:38 hubo un intenso temblor , 57 grados , con epicentro en Trancas ( Tucumán ), con una profundidad de 10 kilómetros .

Anhelo que no haya réplicas , todo se movió ,hasta mi silla con ruedas.

Entre en pánico y no quede bien de ánimo .

