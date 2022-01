Transitar en pandemia: Que no te paren en la frontera durante las vacaciones

El avance de las campañas de vacunación y el conocimiento que pudimos adquirir sobre el comportamiento del nuevo coronavirus (y todas sus variantes) aclaró el panorama a muchos países sobre cómo actuar en las fronteras. En el caso de los países limítrofes con Argentina, destino de muchos viajeros que salen de vacaciones, los requisitos se fueron flexibilizando, en comparación con lo que ocurría en enero del año pasado. Aún así, el volumen de la documentación que hay que cargar, ya sea en una aplicación para el celular o en papeles impresos, es mayor a las épocas prepandemia. Como con casi todo en estos dos últimos año, hay que acostumbrarse a nuevas normas y a maneras distintas de transitar.

Pasaje y pasaporte, acta de nacimiento para los menores de edad -y permiso de la madre o el padre para salir del país si viajara con uno de ellos-, seguro de viaje y constancia de reserva de alojamiento en el destino solían ser requisitos que había que presentar al entrar a casi cualquier país.

Ahora, se sumaron el carnet donde figure que tenemos el esquema de vacunación anticovid completo, o una justificación de por qué no estamos vacunados, además de un test negativo para covid-19. Cada país puede pedir cuarentenas o hisopados.

Si hay que hacer un resumen muy general, todos exigen la presentación de carnet de vacunación, la realización de un test de covid-19 previo al arribo -al menos 72 horas antes-, la firma de una declaración jurada y aislamiento si no estás vacunado.

Los países europeos no se ponen de acuerdo, tal como les recomendaron el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para unificar los requisitos para el ingreso a cada uno de los países del bloque, y cada uno tiene sus propias reglas. Para complicar más el asunto, Gran Bretaña se divorció “del continente”, y tiene sus propias normas, aunque no sean radicalmente distintas de las del resto de Europa. Para entrar a Estados Unidos, además de la prueba de detección negativa, el viajero tiene que estar inmunizado con las vacunas aceptadas por el país, o una combinación que incluya al menos dos. Dato: Sputnik y CanSino no están entre ellas.

Para chequear los requisitos por país, se puede ver al mapa interactivo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en el enlace t.ly/SboT o iatatravelcentre.com. Está en inglés, pero la mayor parte se pueden leer de manera intuitiva.

Como curiosidad, ese mapa muestra que México es el único país del mundo que no tiene regulaciones para el ingreso. Las levantó por completo el 1 de enero de este año. En la otra punta del hilo están los cinco países que tienen restricción completa: Afganistán, Myanmar, la República Democrática Popular de Laos, Corea del Norte y Papúa Nueva Guinea.

Otros recursos para confirmar los requisitos país por país se pueden encontrar en Universal Assistance ( t.ly/ciWD), bajo el título “Conoce todos los requerimientos por país antes de viajar”. Para revisar los que tiene Argentina, el enlace de Migracioens (t.ly/NdHE) dice que quienes tengan el esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso, PCR negativo 72 horas previas al embarque, serán exceptuados de realizar el aislamiento.





Brasil

- Los extranjeros que ingresan por vía aérea deben presentar a la aerolínea un test negativo, realizado a más tardar en 72 horas previas. Si ingresan por tierra, deberá presentar el test ante la autoridad migratoria o sanitaria.

- Los niños de entre 2 y 12 años están exentos de presentar el test, siempre que todos los acompañantes tengan prueba con resultado negativo. Si viajan solos, deben presentarlo.

- Declaración de Salud del Viajero dentro de las 24 horas previas al embarque, aceptando las medidas sanitarias del país.

- Prueba, impresa o electrónica, de vacunación, cuya aplicación se haya producido al menos 14 días antes de la fecha de ingreso al país. No se aplica a viajeros que se consideren no aptos para la vacunación (ver sitio web)

- Declaración jurada de egreso de Argentina, llenada dentro de las 48 horas previas al viaje. Esta es una exigencia la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. (Fuente, Consulado General de Brasil en Buenos Aires: t.ly/1nde)





Paraguay

- PCR negativo, con muestra tomada dentro de las 72 horas antes del viaje, o test de antígeno realizado dentro de las 24 horas antes del viaje.

- Declaración Jurada para Migraciones Argentina, dentro de las 48 horas antes del viaje.

- Completar el formulario de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud de Paraguay dentro de las 24 horas antes del viaje, para obtener un código QR para ingresar al país.

- Quienes hayan padecido la enfermedad en los 90 días previos al viaje quedan exceptuados de esa prueba, siempre y cuando acrediten haber sido covid-19 positivos.

- Para el tránsito vecinal y comercial terrestre de hasta 72 horas, es necesario el test de antígeno de covid-19 o carnet de vacunación completa.

- Son considerados completamente vacunados los viajeros que hayan cumplido 14 días de la última dosis de vacuna. (Fuente: Embajada del Paraguay en la Argentina, t.ly/X6Gj)

Estados Unidos

- Todos los pasajeros, independientemente de su estado de vacunación, deben mostrar una prueba de detección negativa de covid-19 realizada como máximo un día antes de viajar a Estados Unidos, incluso los que van en tránsito.

- Certificado de vacunación completa al menos 15 días previos a la llegada. Los datos deben coincidir con los del pasaporte.

- Las vacunas aprobadas: Janssen/J&J, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac, Novavax/Covovax.

- Se acepta combinación de vacunas, pero sólo si se administraron con al menos 17 días de diferencia. Sputnik V y CanSino no están aprobadas, pero por ejemplo, pasajeros con una Sputnik, una Moderna y una AstraZeneca sí pueden ingresar al tener dos aprobadas.

- Están exceptuados de exhibir carnet de vacunación los menores de 18 años y los pasajeros con un certificado médico que acredite que no puede recibir la vacuna por motivos de salud. (Fuente, CDC en español: t.ly/L4r6)





Bolivia

- Todos los viajeros, excepto los menores de cinco años, deben acreditar resultado negativo en PCR emitido en las 72 horas previas al ingreso a Bolivia.

- Quienes no estén vacunados deberán aislarse, hacer un test PCR 72 horas después de su llegada y hacer cuarentena hasta que reciban un resultado negativo.

- Los visitantes con la pauta completa y certificados de vacunación válidos no tienen que guardar cuarentena.

- Todos los extranjeros no residentes deben demostrar que tienen seguro con cobertura de covid-19 para posibles tratamientos.

- Se puede llegar por vía aérea. Por vía terrestre, se e puede ingresar por el paso de La Quiaca a Villazón y por el paso de Salvador Mazza a Yacuiba.

- En todos los casos, hay que llenar el Formulario de Salud (t.ly/kXEgU)





Chile

- Pase de Movilidad chileno, con vacunas validadas en Chile. Están exceptuados menores de 6 años que no pudieron vacunarse.

- No pueden entrar no residentes que hayan estado los últimos 14 días en el sur de África, independiente de su estado de vacunación.

- Se prohíbe el ingreso de extranjeros sin residencia regular, mayores de 6 años no vacunados, que no tenga vacunación validada por el Ministerio de Salud de Chile, o que no esté exceptuado por el decreto Decreto 295 del Ministerio del Interior de ese país.

- Resultado negativo de test PCR, con una antigüedad no mayor a 72 horas. Si una persona tiene un resultado positivo persistente, adjuntar dos resultados de PCR positivos, uno de hasta 72 horas previas y otro con entre 14 días y un mes de diferencia con el embarque.

- Todo viajero, de toda edad, debe completar la declaración jurada de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque.

- Seguro médico de viaje, adjunto a la Declaración Jurada de Viajeros, con un monto mínimo de cobertura de 30.000 dólares. (Fuente, Ministerio de Relaciones Exteriores, gobierno de Chile: t.ly/UebW)

Uruguay

- Vacunación en el país de origen, en los 9 meses previos al embarque y con los plazos para inmunidad.

- Acreditar resultado negativo de PCR, hasta 72 horas antes del viaje, incluidos los mayores de 6 años.

- Completar el formulario electrónico de declaración jurada 48 horas antes del embarque.

- Quienes cursaron la enfermedad dentro de los 90 días previos, presentar el resultado positivo del test, realizado hasta 20 días previos. Debe adjuntarse en la declaración jurada.

- Los extranjeros no vacunados sólo podrán ingresar si son residentes o propietarios en Uruguay, o acreditan tener razones suficientes. Igualmente, deben tener un resultado negativo de test de no más de 72 horas previas al viaje y otro al séptimo día de estadía en territorio uruguayo, o realizar aislamiento por 14 días desde el ingreso al país.

- Es obligatorio tener cobertura de salud en Uruguay. (Fuente, Sitio oficial de la República Oriental del Uruguay: gub.uy)