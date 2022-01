Citas, con presencias nacionales

HOCKEY SOBRE CÉSPED FEMENINO

Las Leonas todavía no clasificaron al Mundial previsto entre el 1 y el 17 de julio, en España y Países Bajos. Buscarán su pase en la Copa Panamericana que empieza el miércoles 19 en Chile (se juega hasta el día 30). Habrá dos boletos en juego. Victoria Sauze Valdez integra la nómina de 24 jugadoras dada a conocer por el nuevo entrenador, Fernando Ferrara, para iniciar su ciclo

SEVEN MASCULINO

Argentina, con el tucumano Leonardo Gravano integrando el staff técnico (encabezado por Santiago Gómez Cora), disputa las 10 etapas del Circuito Mundial Seven que se jugarán hasta mayo. En la lista de jugadores, hasta el momento, no figuran jugadores de nuestra provincia. Aunque Joaquín Bustos y Matías Georgieff hicieron un trial como para ser tenidos en cuenta. Los Pumas 7’s, luego del bronce olímpico, serán parte en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), del 9 al 11 de septiembre, de la Copa del Mundo.

VOLEY MASCULINO

Rusia será la sede de la Copa del Mundo del 26 de agosto al 11 de septiembre. Argentina ya está clasificada y conoce a sus rivales de grupo: Irán, Países Bajos y Egipto. Pablo Urchevich, formado en Pellegrini Voley, está en la órbita del equipo que dirige Marcelo Méndez.

VOLEY FEMENINO

Las Panteras consiguieron su boleto en 2021 gracias al ranking. Todavía no conocen grupos ni rivales. La sede será compartida entre Polonia y Países Bajos, del 23 de septiembre al 15 de octubre. No hay tucumanas a la vista para jugarlo: Nicole Pérez, formada en Pellegrini Voley , aun reviste carácter de jugadora juvenil (jugó en los mundiales sub-17 y sub-20); y Agostina Soria, con formación en Tucumán de Gimnasia, decidió no continuar en el proceso del seleccionado mayor, por falta de recursos.

MUNDIAL DE FÚTBOL DE QATAR

En el ciclo que está llevando adelante el DT Lionel Scaloni, hay dos tucumanos que fueron citados de manera seguida para jugar en las Eliminatorias: Joaquín Correa (de Alberdi, actualmente en Inter de Milán) y Exequiel Palacios (de Famaillá, en Bayer Leverkusen). A su vez, Roberto Pereyra (hoy en Udinese, y pretendido por River) y José Luis Palomino (hoy en Atalanta) podrían estar en el radar el entrenador, para el certamen previsto del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Como se sabe, la selección ya está clasificada, pese a que todavía hay varias fechas pendientes de las Eliminatorias sudamericanas.