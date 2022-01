La Primera Nacional está bien encaminada

Mientras San Martín sigue con los respectivos cuidados para evitar más contagios - ayer se sumaron tres nuevos casos-, los entrenamientos en el Complejo Natalio Mirkin no se detienen y tampoco el avance de lo que será la nueva temporada en la Primera Nacional.

En las últimas horas se dio a conocer cómo sería el formato de la edición 2022, que será disputada por un total de 37 equipos, incluyendo al dirigido Pablo De Muner.

Los directivos de la AFA designaron la primera semana de febrero como fecha para el inicio del torneo, que en un principio será a una sola rueda, en la que se enfrentarán todos contra todos. El equipo que más puntos sume será el campeón y subirá a Primera.

El segundo ascenso se definirá en un Reducido que jugarán otros 10 equipos. Este se jugaría de la siguiente manera: el segundo (perdedor de la primer final) y el tercero esperarán directamente en semifinales. En octavos de final jugarían 11° vs 4°, 10° vs 5°, 9° vs 6° y 8° vs 7°. Los cuatro ganadores de esas llaves pasarían a cuartos de final y de allí, saldrían los otros dos semifinalistas.

Además, está la intención de que los equipos ubicados entre el primer puesto y el 15° se clasifiquen a la Copa Argentina de 2023.

Sin embargo, a diferencia del torneo anterior (que tuvo como ascendidos a Tigre y Barracas Central), en este volverán los descensos y los clubes que perderán la categoría serían dos. No obstante, se maneja la posibilidad de jugar dos promociones, contra un equipo del Federal A y otro de la B Metropolitana. En ese caso, los descensos pasarían a ser cuatro.

Eso sí, esta vez el torneo será sin promedios. Por ende, los que bajen de categoría serán los peores ubicados en la tabla de posiciones.

Cabe destacar que el año pasado, a raíz de la pandemia, se le dio una oportunidad a los clubes y se quitaron los descensos, tanto en la Liga Profesional como en la Primera Nacional.

Semanas antes, De Muner se había expresado a favor de este nuevo formato, que será de estilo liga. “Yo quiero un formato en el que podamos jugar todos contra todos. En el torneo que pasó se vieron muy claras las posibilidades. Nosotros sacamos 10% más de los puntos que todos los equipos de las otras zonas. Barracas, que terminó primero, sacó el 50% mientras que nosotros el 65%, y a pesar de eso no tuvimos ninguna chance de jugar una final”, se quejó “Tomate”.

Protagonistas

De esta manera, el torneo terminaría en noviembre, poco antes del Mundial. Contaría con los siguientes equipos: Agropecuario, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Atlético Rafaela, Atlanta, Belgrano, Brown de Adrogué, Chacarita, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú, Deportivo Madryn, Estudiantes de Caseros, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro, Flandria, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Güemes (SdE), Guillermo Brown de Puerto Madryn, Independiente Rivadavia, Instituto, Mitre (SdE), Deportivo Morón, Nueva Chicago, Quilmes, Riestra, Sacachispas, San Martín de San Juan, San Martín, Santamarina de Tandil, San Telmo, Temperley, Tristán Suárez y Villa Dálmine.

Pasado reciente

La última vez que San Martín disputó la Primera Nacional a una sola rueda fue en 2018. En aquel torneo, el “Santo” ganó el Reducido tras golear a Sarmiento 5 a 1 en la vuelta y se quedó con el segundo ascenso a la Primera División.

En el torneo, por ese entonces llamado B Nacional, San Martín - al mando de Rubén Forestello- disputó 25 partidos, ganó nueve, empató 12 y sólo perdió tres.

Tras una mala campaña en la Liga Profesional, los de La Ciudadela volvieron a la segunda categoría, aunque esta vez con el formato que se viene realizando los últimos años, dividido en dos zonas.

En esa edición, la de 2019, San Martín formó parte de la Zona B y a base de un juego vistoso, logró ganar 13 partidos, empatar cinco y perder tres. Con una diferencia de 20 puntos sobre el resto, llegó a las 44 unidades y fue el puntero del torneo. Todo parecía indicar que jugaría la final por el primer ascenso con el líder de la otra zona, Atlanta. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, el presidente de AFA Claudio Tapia decidió dar por finalizadas todas las competencias y cancelar todos los ascensos y descensos.

Al año siguiente, San Martín con un plantel en construcción, llegaría a la primera instancia del Reducido y terminaría eliminado ante Atlanta, desde los 12 pasos.

Mientras que, el antecedente más cercano, se dio hace apenas unos meses, con la dura derrota y eliminación ante Ferro, por los cuartos de final. (Producción periodística: Gonzalo Cabrera Terrazas)





Testeos

Luego de que se dieran a conocer los cinco contagiados en el plantel, con posterior suspensión de prácticas, ayer antes del entrenamiento se realizaron nuevos testeos y se registraron tres nuevos casos, que fueron aislados. El domingo se harán nuevos hisopados.