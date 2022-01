Copetti al mando en Quads; Kevin se recupera en el Dakar

Si hay una categoría dakariana que siempre tiene a los argentinos como favoritos, sin duda es la de los Quads. Luego del triunfo de Mariano Andújar en la etapa 2, Pablo Copetti tomó la posta en la tercera jornada y con el triunfo en el especial, se subió a la cima de la tabla general con casi 16 minutos de ventaja sobre el francés Alexandre Giroud. El propio Andújar -defensor del título- cerró la etapa en la tercera posición, conservando la cuarta plaza en el acumulado.

En Motos, Kevin Benavides sigue descontando de a poco el tiempo que perdió en aquella accidentada jornada inicial. El salteño registró el octavo mejor tiempo y se metió en el top 10 (está 8°), recortando a menos de 18 minutos su desventaja con respecto al todavía líder, Sam Sunderland (aunque acechado a solo cuatro segundos por Adrien Van Beveren). Luciano Benavides, en tanto, finalizó 15° en el especial.

En Autos, la disputa por los primeros puestos se encuentra entre Nasser Al Attiyah y el francés Sebastien Loeb con una distancia de casi 38 minutos a favor del catarí. En el tercer lugar del podio se encuentra el mendocino Lucio Álvarez, quien pese a finalizar noveno, persigue a Loeb con menos de cinco minutos por descontar. Su comprovinciano Sebastián Halpern no tuvo una buena etapa (finalizó 25°) y perdió un puesto en la general, cayendo al octavo. Orlando Terranova, por su parte, conserva su décimo puesto en el total.

La carrera más dura del mundo no está exenta de polémicas. La organización decidió no descalificar a Al-Attiyah pese a que en la etapa del lunes, no estaba conectada a su vehículo la caja negra que registra todos los datos. “Sencillamente fue un error de nuestros mecánicos. Simplemente olvidaron conectar el colector de datos a la batería”, fue la explicación que dio Jean-Marc Fortin, representante del equipo del catarí.

Finalmente, Carlos Sainz marcó un hito al ser el primero en ganar una etapa del Dakar con un auto eléctrico: Audi RS Q e-tron.