El comienzo en Atlético fue “positivo”

Con 38 grados que se hicieron sentir ayer en la provincia, Atlético comenzó la pretemporada. Los hisopados de rutina, más la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico, fueron dos situaciones que estuvieron del lado de los jugadores, ya que retrasaron la práctica hasta 18.30.

En la presentación estuvieron la mayoría de los dirigentes. Mario Leito, Miguel Abbondándolo, Martín García, Silvio Nava, Mario Ávila y Enrique Salvatierra fueron algunos de los que dijeron presente en el primer día de entrenamiento para darle la bienvenida a los jugadores y al nuevo cuerpo técnico.

Las actividades se llevaron a cabo con total normalidad y los jugadores respondieron bien a una exigencia de casi dos horas y media. Salvo por la situación particular de Ramiro Carrera y Leonardo Heredia, se podría decir que fue un arranque perfecto. Los volantes estuvieron presentes en el predio, pero tuvieron que abandonar el mismo raudamente cuando llegaron los resultados de los hisopados. Fueron los únicos positivos en el plantel y cuerpo técnico, aunque también hubo un dirigente que dio positivo, también asintomático. “Pupa” y “Rama” no serán los únicos que se perderán la primera parte de los entrenamientos, dado que Joaquín Pereyra y Daniel Ibáñez también son positivos aunque el primero ni siquiera pudo volver de Rosario y el segundo directamente no se presentó, previo aviso a los médicos.

URUGUAYO. Ramiro Cristóbal también padeció del calor tucumano. la gaceta / fotos de franco vera

La tranquilidad que se vivió dentro de la cancha, no tuvo nada que ver con lo que se vivió afuera con los dirigentes, quienes continúan en la ardua tarea de conseguir refuerzos, pero sin descuidar lo que ya tienen, debido a que hay sondeos por varios jugadores de la plantilla “decana”.

Cuiabá quiere a Augusto Lotti y ese podría ser el nuevo destino del delantero “decano”. De hecho, el “9” mantuvo dos extensas reuniones mientras sus compañeros se entrenaban: una con Abbondándolo y otra con Juan Manuel Azconzábal. Este martes puede ser clave para conocer el futuro inmediato del jugador.

GIMNASIO. La primera parte de la práctica se llevó a cabo en el gimnasio que fue inaugurado hace algunos meses. Luego, los futbolistas entrenaron bajo las ordenes de Azconzábal en la cancha principal.

El otro futbolista que también es muy buscado es Tomás Cuello. Finalmente, Bragantino no ejecutó la opción de compra que venció el 31 de diciembre, motivo por el cual “Tomi” estuvo presente en el entrenamiento. La primera parte de la práctica la hizo a la par de sus compañeros, mientras que la parte final fueron trabajos diferenciados para él y Lotti. El futuro de Cuello podría ser nuevamente Brasil, ya que el jugador dejó una buena impresión en aquel país y es apuntado por varios clubes para reforzar sus filas. Eso sí, Bragantino ya no tiene la prioridad y las negociaciones empezarían de cero con cualquier interesado en contar con los servicios del tucumano. Podrían ser apenas unos días de Cuello en la provincia.

PENSATIVO. Durante el entrenamiento, Azconzábal fue uno de los integrantes del CT que menos habló.

De esta manera, agitada y con novedades en todos los frentes se dio el inicio del segundo ciclo de “Vasco” al mando de Atlético. Fueron 29 futbolistas, con dos refuerzos incluidos, mientras se sigue esperando por la llegada de otras caras nuevas. El DT habló personalmente durante varios minutos, de manera individual, con Lotti y Cuello. ¿Los habrá convencido? Parece difícil, ambos jugadores son jóvenes y el fútbol de Brasil seduce. Quizá, la reunión más importantes de la que tuvo “Vasco” en el día haya sido con Abbondándolo, con quien habló durante 20 minutos. Allí probablemente se haya empezado a gestar el apellido del reemplazante de Lotti, si es que finalmente el “9” decide emigrar a Brasil.

Tres amistosos confirmados

Atlético practicará en Buenos Aires entre el 16 y el 29 de enero. En ese periodo, jugará tres partidos amistosos. El 22 con Huracán, el 26 con Lanús y el 29 con Racing, todos a puertas cerradas.