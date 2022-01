Las frases que dejó el 2021 en Atlético y San Martín: lo que se dijo y lo que quiso decir

Por distintas razones, 2021 fue diferente a lo que Atlético y San Martín imaginaban allá por el 1 de enero. El “Decano” acumuló cuatro técnicos en ese lapso, dejando en claro que nunca le encontró la vuelta al año. Las copas internacionales quedaron simplemente en un anhelo. El “Santo”, por su parte, aspiraba a ascender de categoría y no pudo. Con los objetivos frustrados en la cancha, fuera de ella hubo mucho que hablar. Si hay algo que no falta en 25 de Mayo y Chile y en La Ciudadela son las palabras. Fuertes, tiernas, polémicas, inentendibles, premonitorias o hasta contradictorias.

Como ya es costumbre, resumimos las mejores de cada equipo para mostrárselas y recordarlas. No hay mejor momento que este, cuando el cambio de calendario brinda la oportunidad de mirar en retrospectiva y hacer un balance de lo que se hizo y de lo que se quería hacer. O en este caso, de lo que se dijo y de lo que se quiso decir.

Mario Leito, Rubén Moisello, Cristian Lucchetti, Ignacio Arce, Pablo De Muner, Omar De Felippe y sobre el final, Juan Manuel Azconzábal, encabezan el reparto de protagonistas de esta película de declaraciones.

ATLÉTICO

Siento un orgullo tremendo. Esto es lo que soñé toda mi vida y para lo que me vine preparando estos años

Martín Anastacio, el técnico interino de Atlético que le dio al equipo el único triunfo en los últimos cuatro meses del año

Las declaraciones del nuevo técnico no coinciden con lo que él me transmitió personalmente. Después del partido contra River me comunicó de manera rotunda que no iba a tenerme en cuenta en este nuevo proceso. Jamás me habló de que todos arrancábamos de cero

Cristian Lucchetti, En la misma carta, desmintió que Azconzábal le haya dado oportunidad de pelear el puesto

Hablé con Cristian Lucchetti, Guillermo Acosta y Cristian Menéndez y les dije que no serán considerados prioridad y tendrán que pelear por un puesto en Atlético

Juan Manuel Azconzábal, el entrenador habló justo antes de que se oficializara la salida de “Laucha”.

Hace muy pocos días sonaba un nombre en Tucumán que le fue muy bien y podía ser el técnico. Me llevó a pensar: después de acá ¿cómo le fue a ese técnico? Da la casualidad que pasó por cinco clubes y no cumplió los objetivos

Mario Leito, durante la presentación de Pablo Guiñazú, el presidente “decano” lanzó una indirecta a Azconzábal, a quien terminaría contratando dos meses después.

Tuvimos un mal semestre y soy el primero en hacerse cargo, pero nadie nos podrá decir que no conocemos las malas. Las conocemos bien y son mucho más feas que estas

Mario Leito, el titular de Atlético respondió a las críticas al hacer un balance

Recibir a Gremio, Atlético Nacional, Peñarol, los bolivianos sirvió para jerarquizar al fútbol tucumano. Que todos los años vengan River y Boca también... En Santiago se juegan las finales; en Tucumán, Atlético participó oficialmente de los partidos

Ricardo Zielinski, ante los elogios al estadio nuevo de Santiago, el ex DT “decano” recordó que, durante su paso por el club, fue protagonista de los torneos y partidos más importantes del continente.

El regreso del ‘Pulga’ es muy factible

Mario Leito, el presidente de Atlético, como muchos dirigentes e incluso jugadores, estaba confiado con la vuelta de Luis miguel Rodríguez. Habían llegado a un acuerdo al que sólo le faltaba la firma. Finalmente, lo del simoqueño solo quedó en coqueteo con Atlético: prefirió la oferta más jugosa de Gimnasia La Plata.

Cada uno de los jugadores me transmitió algo que me dio vida

Pablo Guiñazú, en su debut al mando del “decano”.

Por momentos jugamos de manera pausada cuando vamos perdiendo. Cuando vas perdiendo tenés que salir a buscar el partido, eso es algo que debería estar en el ADN del jugador. Jugando bien o más menos, pero con una garra distinta”.

Omar de Felippe, el técnico de Atlético durante gran parte del año criticó la actitud del equipo tras la derrota 0-2 en Santiago ante Central Córdoba.

El hecho de querer jugar siempre me hizo irme antes del entrenamiento

Franco Mussis, confusa declaración del ex volante de Atlético luego de que se conociera una discusión con Martín Anastacio (técnico en ese entonces). Este había decidido marginarlo del equipo titular y Mussis se retiró prematuramente del entrenamiento.

Nos falta la confianza que te da un técnico que no está haciendo cambios todos los partidos. Todavía no se definió un equipo titular y eso le quita confianza a todo jugador

Junior Benítez, el ex delantero “decano” respondió así a las declaraciones de la “actitud” de De Felippe

SAN MARTÍN

Acá soy feliz; si por mí fuese me quedaría a vivir

Gonzalo Rodríguez, palabras de un jugador muy querido en San Martín que luego se terminó yendo.

Entre la venta de entradas y las protocolares se vendieron 11.000, menos de lo que teníamos aprobado

Rubén Moisello, en octubre, el público volvió a los estadios tras la pandemia y el presidente de San Martín aseguró que su club había cumplido con el 50% de aforo. El estadio estaba claramente colmado

Queremos que los clubes del fútbol argentino con sus dirigentes se pongan los pantalones largos. Estamos jugando campeonatos que son un mamarracho y somos una vergüenza mundial

Rubén Moisello, el presidente de San Martín disparó contra la AFA en marzo.

Es una elección viciada, queremos una nueva

Rubén Moisello, el “Santo” hizo una presentación en la Inspección General de Justicia de la Nación para pedir la nulidad de las elecciones que consagraron en su cargo a Claudio “Chiqui” Tapia.

Como dijo un grande: ‘me pagan por aguantar todas estas cosas. Al fútbol jugaría gratis, porque es lo que amo’. Dejemos de inventar cosas que no son; estoy haciendo todo para volver a jugar en mi San Martín querido, estoy donde quiero estar y muy feliz

Alberto “Tino” Costa, en Instagram, salió a responderle a los que lo daban por terminado a causa de las lesiones. Terminó el año jugando y en buen nivel.

Valoro mucho que (Pellerano, Costa, Sansotre, Diarte) hayan tenido la intención de quedarse desde el primer momento. Hay otros chicos que pedí que renovaran y ni siquiera escucharon la oferta del club

Pablo de Muner, eecientemente, el entrenador elogió a los que se quedaron y criticó a los que se fueron.

Esto es una película de terror

Sergio Gómez, el ex entrenador de San Martín (en dupla junto a Favio Orsi), ya dirigiendo en Ferro, al enterarse que tenía que enfrentar y eliminarse con San Martín en el Reducido.

Yo era titular y ‘Dibu’ suplente, pero perdí el puesto por mi locura

Ignacio Arce, el ex arquero “santo” recordó su época en la selección juvenil, donde disWputó un Sudamericano y hasta determinado momento era titular por sobre Emiliano Martínez, actual arquero de la Selección.

Si fuese por lo económico me quedaba, porque la propuesta era muy buena. Pero sentí que es el momento de irme de Tucumán

Ignacio Arce, el arquero de San Martín reflexionó sobre los motivos de su partida del club

Nadie es mejor que todos juntos

Club Atlético San Martín. Las redes sociales de San Martín utilizaron esta histórica frase para motivar al equipo de cara a la serie contra Ferro. Venían de una dura derrota ante Tigre.

1/12/2018

Club Atlético San Martín, apenas con esos números, el “Santo” recordó el partido ante Atlético de hace tres años, el único clásico en primera división. La fecha del aniversario de un gran triunfo.

Era obvio que iban a hacerle pagar a San Martín haber ido al TAS

Carlos Salado, el presidente del Colegio de Árbitros de la Liga Tucumana reaccionó así tras la eliminación de San Martín ante Atlanta en el torneo que reanudó el fútbol allá por enero. El TAS le había negado el ascenso unos meses antes.