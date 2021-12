“El resultado de las vacunas está a la vista de todos”

Hace un año, Miguel González manifestó haber experimentado “una serie de sensaciones” cuando se convirtió en el primer tucumano en recibir una dosis de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19. En esa oportunidad, el trabajador del Hospital Eva Perón, en Banda del Río Salí, subrayó: “Hay que vacunarse, no lo duden. En 2009, con la pandemia de la Gripe A, fui el primero en hacerlo. A todos los tucumanos les digo que no tengan miedo y vacúnense”. Hoy, su mensaje sigue siendo el mismo.

En diálogo con LA GACETA, el médico terapista relató que en aquel momento sintió una gran satisfacción por lo que significaba empezar a hacerle frente a la pandemia, después de duros meses de trabajo por los contagios y las defunciones. “Siempre tuvimos claro en la institución y teníamos la firme decisión de vacunarnos. Incluso en el hospital habíamos conformado un grupo de voluntarios para vacunarnos, a pesar de los temores que podían surgir”, enfatizó.

Además de convertirse en uno de los primeros vacunados de la provincia, este médico con 21 años de servicio también fue uno de los primeros de su familia en poder acceder a una vacuna. “En mi casa se vivió con mucha tranquilidad, nunca tuve síntomas ni nada. Entendíamos que eso era el comienzo y nos llenaba de esperanzas porque era una arma más para combatir la pandemia y lo que hacemos ahora con la tercera dosis es reforzar ese compromiso”, exclamó.

En esta línea, el jefe de Terapia Intensiva recalcó que las vacunas -sin importar su laboratorio de origen- “son seguras” y los resultados de esto se evidencian en los índices de internaciones y casos graves. “Estoy a favor de la vacunación porque los resultados están a la vista. En la actualidad, las pruebas son claras y evidencian que la mayoría de los casos que requieren internación son de personas que no están vacunadas o hasta el momento cuentan con una sola dosis”, indicó.

Un día para el recuerdo

Después de recibir su primera dosis, aquel 29 de diciembre de 2020, González tuvo palabras emotivas para con sus colegas fallecidos durante la pandemia.

ESPERANZA. González afirmó que las vacunas resultan fundamentales.

“Venían más enfermos graves y, con mi equipo, nos desesperábamos porque nunca antes habíamos visto una situación tan grave. Incluso mis colegas se enfermaban y no había cómo reemplazarlos en el instante; la gente se sobrecargó y, naturalmente, tuvo miedo al pensar de que podían ser los próximos en enfermarse”, dijo. “Peleamos permanentemente contra un enemigo que no veíamos, que no sabíamos por dónde nos iba a atacar y las balas pasaban cerca”, graficó en aquella oportunidad a este diario. Cuando se le preguntó por qué había decidido vacunarse, González explicó: “Siempre pienso en mi familia; que hubo días que pasé encerrado en un departamento y que no iba a ver ni a mis hijas ni a mis padres (mayores de 80 años) para evitar contacto y un posible contagio. Lo único que sabía en tantos momentos difíciles es que ésta es la profesión que elegí y que estaba en el lugar donde debía estar”.

La tercera ola, un desafío

La llegada del nuevo año marcará, para muchas tucumanos, el comienzo del receso veraniego. Pero, las vacaciones de este año estarán marcadas por una elevada suba de contagios y el arribo de Ómicron, la cepa de coronavirus que fue descubierta hace dos meses en el continente africano. Por eso, para el personal de salud los meses de verano no serán calmos. En relación con esto, la doctora Yazmin Younes, subdirectora del Hospital Eva Perón, afirmo que el crecimiento de casos registrados en los últimos días “es exponencial”. “Venimos cansados porque hace mucho tiempo que estamos trabajando mucho y gran parte de nosotros descasamos tan sólo en los momentos en que se podía. Ahora debemos organizarnos para acomodarnos a la tercera ola”, indicó.

Consultada también por el impacto que tuvo la campaña de vacunación en la comunidad, la profesional afirmó que las diferencias son notables en relación con las etapas que se atravesaron desde marzo de 2020 hasta hoy.

“La primera ola fue muy diferente. Todo era nuevo y nuestros colegas se infectaban. Para la segunda ola ya contábamos con los trabajadores de salud vacunados y allí empezaron a verse otros aspectos en relación con los contagios y los casos de gravedad. En los últimos meses habían bajado los contagios y se puede decir que tuvimos un pequeño descanso”, expresó

Finalmente, Younes confirmó que en el último tiempo las consultas crecieron de manera notable y eso se trasladó directamente a la cantidad de testeos que se realizan diariamente en la provincia. “El impacto positivo de las vacunas se observa en la internación porque a pesar de los testeos y la positividad no hay un número elevado de internados y un 70% de ellos no tienen vacunas o poseen un esquema incompleto”, concluyó.