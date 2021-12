Entre la “sesión trucha” y el “planteo ridículo”

El Senado de la Nación aprobó los cambios que la Cámara de Diputados sugirió la semana pasada para la reforma de la ley de bienes personales. En el debut de la nueva conformación de la Cámara alta se evidenció la puja por el quórum entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos con el Cambio (JxC) y la sesión también tuvo lugar para la polémica. La oposición optó por no ingresar al recinto y plantear que la sesión debería haberse levantado por no haber conseguido el número de senadores necesarios en el tiempo reglamentario. Y el proyecto se terminó aprobando con 37 votos afirmativos.

“El oficialismo incurrió nuevamente en un atropello a las instituciones desconociendo las disposiciones establecidas en nuestro reglamento”, manifestó el interbloque opositor en un comunicado y detalló que el artículo 15 del reglamento interno establece que “a la hora fijada, el Presidente llamará a sesión y si treinta minutos después no se ha logrado el quórum en el recinto, esta se levantará de inmediato”. La sesión había sido convocada para las 15, pero inició 40 minutos después.

En relación a esto, la senadora Beatriz Ávila precisó que en JxC consideraron que la “sesión debería haberse levantado” y por eso decidieron no ocupar sus bancas. “Nuestros votos iban a ser en contra de las modificaciones y pedíamos votar de manera nominal porque estábamos de acuerdo con los dos primeros artículos del proyecto para modificar el monto no imponible de bienes personales”, destacó la legisladora y adelantó que el interbloque podría acudir a la Justicia para que la sesión termine siendo anulada. “Creo que lo que pasó ayer es una mala señal porque en noviembre la ciudadanía votó para poner equilibrio, sobre todo en el Senado de la Nación, y para que en todos los temas tenga que haber diálogo y consenso, pero eso no sucedió”, remarcó.

“Planteo ridículo”

De esta manera calificó el senador Pablo Yedlin a las manifestaciones de la bancada opositora y reprochó que hayan esgrimido una demora en la obtención del quórum para evitar discutir una ley que beneficia a unos 450.000 argentinos.

“La sesión se convocó de manera legal y aducir que hubo una demora para no quedarse en el recinto es una vergüenza y eso no es lo que el electorado votó en las elecciones. Siempre puede haber algunas demoras y plazos tolerables. La oposición llama al consenso y ni siquiera se sienta a escuchar. No quisieron dar la cara para escuchar el repudio sobre las declaraciones del ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien se había pronunciado a favor del armado de una ‘Gestapo antisindical’”. Ayer, el oficialismo aprovechó el contexto para aprobar un proyecto en repudio a los dichos del ex funcionario de María Eugenia Vidal, cuando fue gobernadora de Buenos Aires.

Finalmente, el referente del FdT realizó un pedido especial a la oposición para pedirle “responsabilidad” y “recapacitar” con el objetivo de conseguir consensos. “Es una pena porque en la reunión de la Comisión de Presupuesto hubo un rico debate y eso no se trasladó al recinto”, dijo.

El proyecto

El principal punto de la norma aprobada eleva el monto mínimo no imponible que pasa de $ 2 millones a $ 6 millones. Dicho monto se ajustará anualmente por la inflación. Y para el Período Fiscal 2022 se tomará la variación entre octubre de 2022 y octubre de 2021.