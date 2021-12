"La oposición está en esta idea de a todo o nada", afirmó Pablo Yedlin

El senador nacional, Pablo Yedlin, cuestionó este miércoles la decisión de la oposición de ausentarse durante la sesión en la que se aprobó la reforma del impuesto sobre Bienes Personales.

"La oposición está en esta idea de a todo o nada: 'no te voto el Presupuesto, no te lo dejo corregir, no te apoyo la baja de impuestos'. Una situación muy compleja pero nosotros tenemos la enorme responsabilidad de volver a llamarlos al diálogo", afirmó durante una entrevista con Radio 10.

Y añadió: "la Argentina hoy tiene una situación fiscal muy compleja, no se puede alegremente, como hicieron los diputados en la sesión del Presupuesto, envalentonados por una mayoría transitoria, creer que bajar impuestos se puede hacer sin ningún costo".

El parlamentario tucumano explicó que "cerca del 40% de los que hoy estaban pagando bienes personales" dejarán de abonarlo mientras que "el uno y medio por ciento que pagaba bienes personales van a pagar un poco más".

"Van a pagar más son aquellos que tengan 100 millones (de pesos) en bienes personales declarados -de propiedades, autos, etcétera- esos van a pagar 0,25% más de tasa" mientras que quienes tengan "más de 300 millones pagarán 0,5% más con respecto al original", sostuvo.