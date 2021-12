“Debemos entender que el alcohol al volante es un problema serio”

“Hemos secuestrado vehículos, pero ese no es el objetivo, lo que buscamos es sacar de circulación a quienes conducen alcoholizados. Por eso damos la posibilidad en ciertos casos de que los infractores llamen a un conductor designado, los padres, para que se lleven el vehículo. Primero deben pagar la multa y al conductor alcoholizado se le retiene la licencia pero no el vehículo”, remarcó el secretario de Seguridad de Yerba Buena, Mauricio Argiró, que detalló que desde el lunes pasado vienen montando 19 puestos de control vehicular. “Aún así, con la Dirección de Tránsito retuvimos 32 vehículos este fin de semana”, agregó en una nota con LG Play.

Argiró mencionó que el fin de semana de Navidad tuvieron un solo siniestro vial en la “Ciudad Jardín” por causas de alcoholismo, el cual afortunadamente sólo registró daños materiales y lesiones leves.

“Hay mucha falta de conciencia de lo que es el alcohol al volante. Muchos subestiman esta cuestión y creen que no implica grandes consecuencias. Pero no es así, pueden conllevar directamente a muertes”, consideró el funcionario. En ese sentido, explicó que más allá de los controles, que -reconoció- son franqueables: “el mayor elemento de modificación de conducta es la propia decisión de la persona para entender que no está bien conducir alcoholizado, que se pone en riesgo quien conduce, quienes van con él y de los transeúntes. Se puede causar una muerte”. En ese sentido, agregó: “el conductor debe comprender que está manejando algo peligroso y que debe estar en las mejores condiciones para hacerlo. Los tucumanos tenemos que entender que esto es un problema serio”.

Argiró no cree que el problema tenga mucho que ver con una franja etaria, sino con otro factor. “El problema es la creencia generalizada que existe. Cuando uno escucha las excusas que plantea el infractor, te das cuenta de que hay una banalización. Lejos de asumir la responsabilidad, asumen el caso como algo normal”, subrayó. Luego destacó que: “el cambio cultural se tiene que dar de padres a hijos, y después está el Estado para controlar. A eso se le suma que los chicos hoy aprenden desde el jardín de infantes las normas de tránsito, así hacemos una construcción conjunta”.

Comparaciones

“Debemos ir al cambio de conducta, como lo logramos los fumadores. Antes se podía fumar en espacios cerrados, algo muy perjudicial para todos. Un día eso se restringió y nos terminamos adaptando”, comparó el secretario de Seguridad. Luego dio otro paralelismo relacionado a la seguridad vial y a los avances que se lograron a través de la concientización: “el cambio de mentalidad sobre el uso del cinturón de seguridad fue otro caso positivo. Son buenos ejemplos, porque muestran que sí hicimos cosas bien”, concluyó.