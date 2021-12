A Mansilla le agradaría que haya un legislador por departamento

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, dialogó con este diario en su despacho para hacer un balance de cierre de año. Además de repasar lo que dejaron las elecciones y de analizar el escenario desde lo político partidario (fue publicado en la edición el viernes 24), el legislador oriundo de Aguilares fue consultado sobre una ley de acceso a la información pública, otra de paridad de género y se le consultó sobre una eventual reforma electoral. Respecto a este último punto, el parlamentario remarcó que no habrá reforma de ningún tipo según acordaron Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Sin embargo, consideró que hay dos temas que son necesarios debatirlos e incluirlos en la agenda en caso de hacer modificaciones a la Constitución: reducir la cantidad de comunas y que, en vez de haber tres secciones electorales, cada departamento de la provincia esté representado en la Cámara por al menos un legislador. Estas fueron sus respuestas:

- ¿Va a ser posible que alguna vez se apruebe una ley de acceso a la información pública?

- Somos conscientes de que el tema de la información pública está más cerca de la gente que nunca, en lo cotidiano. Antes, quizá, un legislador podía irse de vacaciones y no se enteraba nadie. Estamos hablando de temas privados. Y día a día se va tratando de que toda la información que se tenga que producir en el Legislativo y en el Ejecutivo sea lo más cercana a la gente. Vamos a tratar que así sea. Tendremos que consensuar alguna ley que coincida con la mayoría.

- ¿Considera que es necesario?

- Yo creo que sí. Siempre dar la mayor cantidad de información es necesaria. Vamos a trabajar para ver qué se consigue.

- ¿Y de qué depende?

- De que se consensúe con todo los espacios políticos. Los oficialistas queremos que se consensúe y que la información sea lo más razonable posible. A veces lo que pretende la oposición no es sólo que se dé la información, sino utilizar la información políticamente. Es lo que tratamos nosotros de que no pase eso. Es un equilibrio que lo tendremos que tratar de encontrar este año. Creo que la discusión va a estar dada.

- Distintas legisladoras impulsan una ley de paridad de género, ¿eso se puede tratar?

-El avance que hubo en este último tiempo en ese sentido es abismal. Hoy hacer una lista con 100% de mujeres se puede, pero 100% de caballeros no. El espacio que van ganando las mujeres, por mérito propio y capacidad, es importantísimo. Todo eso se va a ir conversando, pero creo que son temas que los va a tratar la Legislatura en pleno. Yo soy un legislador más. Si lo dijera el vicegobernador tendría otro estamento político la opinión. Pero no creo que haya ningún tema que atañe a equilibrar esa balanza, que en estos momentos está más cerca que nunca, se va a esquivar. Pero no puedo decir si va a salir o no.

- Luego de las últimas elecciones provinciales se habló de reforma electoral. ¿En qué quedó?

- Hay dos cosas que no se tocan. No porque lo diga yo, sino porque lo dijeron el gobernador en uso de licencia y el vicegobernador en uso de licencia: no se habla de reformas en el tema de elecciones, de mandatos, ni nada de eso. En lo que hace a la elección está descartado.

- La consulta era puntualmente por el tema de acoples...

- No, no hay conversación. Personalmente creo que, si se reforma la Constitución, debe ser para darle representatividad a los legisladores de los departamentos. No estoy de acuerdo con que sean tres secciones electorales. Estaría mucho más de acuerdo -y la gente se beneficiaría mucho más- si cada departamento tuviera su legislador. Y que en los departamentos de mucha gente haya dos. Porque, por ejemplo, hay legisladores que son de Tafí Viejo, de Aguilares o de Alberdi que no van nunca a La Cocha, o van una vez al año. Y queda todo un departamento con un núcleo de gente y de forma de vivir sin representación legislativa. Creo que la representación legislativa tiene que ser, de mínima, de un legislador por departamento y después ver según la cantidad de gente. Sería un lindo tema que creo que a la mayoría de los legisladores le interesa porque tiene sentido común. Y le da cercanía, porque no es lo mismo que en La Cocha le hagan una consulta legislativa a (Leolpoldo) “El Puma” Rodríguez. o que tengan que ir a Aguilares a verme, o tengan que ir a Tafí del Valle a ver a (Jorge) Yapura Astorga, por dar un ejemplo. Creo que es la primera vez que los Valles tienen un legislador. Antes la gente de Amaicha veía a un legislador cuando iba de vacaciones. No lo veía más, esa es la realidad. Ese creo que es un tema que se tiene que tocar en algún momento. Es uno de los puntos que plantearía.

Acto seguido, Mansilla expuso su otra idea ante una eventual reforma: “hay que ver si Tucumán está en condiciones de seguir teniendo 93 comunas y 19 municipios. El territorio demográficamente ha crecido y tenemos que tratar de dar una calidad de servicios, que hoy no lo podemos hacer porque está todo muy disperso. Creo que si habría menos comunas de las que hay hoy, tendrían la posibilidad de estar mejor atendidas que ahora. Menos comunas, más municipios y redistribuir los recursos. Si tenés un municipio tenés que asignar un presupuesto, le tenés que asignar coparticipación, que hoy las comunas no lo tienen. Son temas lindos que sí le van a llevar beneficios a la gente. Estoy convencido que algunas comunas siendo un barrio de un municipio tendrían más beneficios que los que hoy tienen. No porque los delegados sean malos, no. Todos tienen muchas ganas de hacer cosas, pero le faltan los recursos”.

- ¿Y eso por qué?

- No es fácil conseguir una solución, porque estamos hablando de recursos. Para darle a una comuna tenés que sacarle a un municipio. Estamos hablando de una redistribución general. Es un tema complejo, pero tenemos que conversarlo porque, si no, queda como un tabú. Es un tema más polémico. Pero sí creo que cualquier persona de Tucumán quiere tener la representatividad legislativa cerca de la casa. Creo que eso es importante.