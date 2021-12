Organizaciones sociales piden colaboración para celebrar la Navidad solidaria

Fundaciones y grupos de voluntarios se organizan para ofrecer distintos eventos solidarios con el objetivo de acompañar en Navidad y Año Nuevo a quienes más lo necesitan.

Con más de dos meses de trabajo intenso, se han ocupado de recolectar donaciones, desplegar un intenso trabajo logístico y difundir su mensaje en las redes y los medios. Todos coinciden: la sonrisa y el cariño de la gente no tiene precio, y eso los impulsa a dejar de lado sus obligaciones cotidianas para dedicar tiempo a otros.

El trabajo voluntario es solo una parte, por eso buscan despertar el interés en los tucumanos para que se animen a ayudarlos a concretar sus eventos.

¿Cómo ayudar? es muy simple, basta con tener ganas y predisposición para hacerlo. Alimentos, transporte, servicios o tiempo, todo es un plus que hace posible concretar estas celebraciones.

Navidad: ¿Cómo y dónde colaborar en Tucumán?

-Víspera de Navidad en el merendero Mate cocido de Tafí Viejo. Evelyn Sosa es estudiante de enfermería y voluntaria de un merendero que, a diario, acompaña a más de 70 niños, embarazadas y ancianos. En esta ocasión, organizó un grupo de colaboradores para ofrecer esta tarde una merienda solidaria.

“Creemos que es sumamente importante ayudar en este evento porque con esto intentamos llevarle un poquito de alegría a los más chicos principalmente. La mayoría de los padres son cosecheros, empleadas domésticas o madres solteras y muchos quedaron sin trabajo, entonces les resulta muy complicado celebrar las fiestas”, relata. Añade que su intención es que todos puedan vivir el espíritu navideño y sentir el cariño de la familia y los amigos. No solo damos una taza de mate cocido, sino buscamos darles contención, amor y un espacio tranquilo”.

Durante la jornada, los más pequeños cantarán villancicos, presentarán coreografías y números artísticos y tendrán la posibilidad de sacarse una foto con Papá Noel.

Las voluntarias piden la colaboración de 60 juguetes, golosinas, panificados y bebidas para la merienda (pan dulce, budines, galletas, leche, entre otros). Para más información, comunicarse al 3813606862.

CODO A CODO. Voluntarios del merendero Mate Cocido de Tafí Viejo organizan un evento solidario esta tarde / FOTO Evelyn Sosa.

-Fundación Un mundo diferente organiza el evento Una Navidad diferente, un evento que busca incluir a todos en Nochebuena.

“Es importante que la gente pueda donar para poder llevarle la cena de Navidad a todas las personas que no pueden vivir esta fecha tan especial para todos”, señala Augusto Romero, voluntario de la organización. Explica que el evento no es solo para la gente en situación de calle, sino también para quienes estén solos en esta fecha y quieren vivirlo de una forma distinta, a través del servicio y la compañía de otros.

La iniciativa, que comenzó en el año 2015, congrega cada vez a más personas que asisten año tras año a plaza Independencia con el anhelo de compartir la Navidad. Desde hace dos meses, se encuentra trabajando un equipo integrado por 20 referentes divididos en 12 áreas en distintas actividades que se realizan en los salones de la Iglesia San Francisco.

Actualmente, se encuentran recolectando artículos de librería, dulces de navidad, alimentos que no requieran cubiertos, bebidas (sin alcohol), descartables, regalos (juguetes y botellas deportivas de agua), entre otros.

Se pueden acercar las donaciones al stand de plaza Independencia (esquina de San Martín y 25 de Mayo) de 10 a 14 y 17 a 21. O bien, coordinar al 3815732721.

-Santos Discépolo se suma a la movida solidaria y este viernes por la noche abrirá sus puertas para ofrecer la cena navideña.

“Desde las 21:30 a 00:30 compartiremos un brindis de Navidad con una rica cena. Si estás en soledad, en situación de calle, si crees que es un gasto que no podés hacer o porque querés compartir, venite que te esperamos”, anima el mensaje que difundieron desde su perfil de Instagram.

Para ofrecerse como voluntario o dejar donaciones, los interesados deben comunicarse al 3815038700 o al 3813592218.

-Jorge Rocha, organiza una cena de Navidad que se llevará a cabo en la avenida Alem e Independencia para acompañar aquel que lo necesite en estas fiestas.

“El año pasado no llegué a terminar un salón de fiestas y me quedé con ganas de hacer algo para la gente que está en situación de calle. Este año, teniendo ya un lugar no podía no hacerlo, y lo mejor es que se sumó mucha gente con ganas de ayudar. Así nos decidimos”, cuenta el coordinador.

“Sabemos que este año todos pasamos momentos difíciles, por eso esta es una navidad distinta, muy inclusiva”, agrega y remarca que el evento no está dirigido sólo quien necesite un plato de comida, sino también a aquellos que necesiten un abrazo, contención, y que estén pasando un mal momento.

Quienes deseen colaborar pueden contactarse al 3816964288 o dirigirse directamente al lugar donde tendrá lugar la celebración.

-Un plato caliente es una organización que brinda asistencia a quienes más lo necesitan desde el año 2017. Esta vez, sus más de 300 voluntarios, buscan hacer el asado más grande del país y entregar 100 cajas navideñas a personas en situación de calle y a familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La cena se realizará el jueves 30 de diciembre de 20 a 3 en el club El Cruce (La Plata 1200) y se presentarán artistas en vivo, habrá sorteos, entre otras actividades. Para poder concretarla, solicitan la colaboración de todos los tucumanos.

“Es muy importante que los tucumanos nos ayuden, porque sin ellos nada de lo que hacemos sería posible. Nuestras actividades de todos los días dependen de toda la sociedad, ya que no recibimos ayuda del Estado ni de la Iglesia”, explica Exequiel Medina, uno de los coordinadores del voluntariado que reparte 2.300 platos de comida por semana.

Para esta colecta, esperan juntar 200 kilos de carne para asado, 40 pollos, 200 gaseosas, vajilla, mesas, sonido, alimentos no perecederos y navideños (budines, turrones, pan dulce, garrapiñadas, entre otros), ropa y calzados

Para colaborar, comunicarse al 3815660668 o dirigirse hoy o mañana a Mendoza y Muñecas de 17 a 21.