Golf: Martín, el de año perfecto

¿Por dónde empezar con Martín Contini? ¿Por su balance del título logrado en el Abierto del Litoral de golf, su primer grande? ¿Por su alegría? ¿Por su viaje en pocos días a Bahamas para jugar por el Korn Ferry Tour? ¿Por su increíble calma pese a haber vivido su mejor temporada como jugador?

“Acabo de llegar a casa a ver a mis ‘viejos’ y a mis hermanos” le contó ayer a media tarde Martín a LG Deportiva, ya instalado en Tucumán para pasar las Fiestas. En las horas previas, la adrenalina de los compromisos pos final de torneo, dejaron su celular en rojo y a su físico cansado. Pero su cabeza quedó invadida del dulce sabor de la victoria.

“Se dio todo en el año, pensé en eso todo este tiempo. Nunca se sabe cuándo se puede dar el momento de uno, es imposible saberlo. Pero tenía que llegar, nunca dejé de trabajar: no bajé los brazos, aun hundido y sin nada” le pone palabras Martín a las sensaciones que recorren su cuerpo con la conquista.

Ese seguir creyendo y soñando, “porque nunca se sabe” le adelantó al tucumano el regalo de Navidad. Pero no se queda solamente con lo hecho en Rosario: “la segunda mitad de 2021 fue maravillosa. Por eso digo que la vida me enseñó mucho y me dio mucho, aun en los tiempos en que no parecía posible”, afirma.

Vamos por partes: Contini ganó su primer torneo rentado en el marco del Tour Argentino de Profesional. Notable envión será esto, camino a su programa deportivo desde mediados de enero de 2022, cuando el Korn Ferry Tour lo acoja como un recién llegado, luego de haber ganado un boleto en la Escuela del circuito.

The Bahamas Great Exuma Classic es el nombre del torneo que lo tendrá en la nómina de participantes, desde el 16 de enero. Se jugará en Sandals Emerald Bay GC, Great Exuma, con una bolsa de premios de U$S750.000. “Nunca fui a ese lugar, me imagino nomás que debe ser muy lindo”, alcanza a decir Contini sobre esta primera experiencia. A poco de ello, del 23 al 26, en la misma isla, jugará otro torneo. Y después vendrán los desafíos de Panamá, Colombia, y cuatro en EE.UU. “En base a cómo me vaya, veré qué onda con los siguientes torneos. Al menos hasta marzo tengo competencia”, agregó el jugador de 26 años, que todavía no definió qué caddie lo acompañará en sus incursiones por el norte.

El mejor golfista tucumano de la temporada dice que está muy bien para enfrentar lo que viene, porque para él fue bueno que no se le hayan dado las cosas de golpe. “Asumo de la mejor forma que voy a estar en un tour nuevo, que viviré experiencias nuevas y que voy a conocer gente. Pero también sé que no voy a lo desconocido, por mi vida ha sido un viaje desde los seis años, que llegue ahora al Korn Ferry no cambia mucho mi perspectiva. Hay cosas que se pasan por alto, siempre en este deporte se está cómodo en la incomodidad”, asegura.

Martín quedó muy feliz por su título en el Abierto del Litoral, aunque admite que a él haber ganado no le cambia nada en su cabeza, porque sabe que lo cosechado es consecuencia del trabajo de hace muchos años. “No es para darle demasiada atención, es sólo una continuidad de lo hecho antes, de trabajar, de hacer las cosas bien”, afirma.

- Siempre los finales de año abren la posibilidad de hacer un repaso, y de proyectar la ruta por hacer. En su caso, ¿cómo te gustaría encontrarte en esta misma fecha, pero de 2022?

- Con la tarjeta de PGA Tour en mi bolsillo. Sé que no es sencillo, que hay que aprender. Toda experiencia deja algo: cuando a uno le pasan cosas es que aprende.