El tucumano Sánchez adelantó que votará en contra del Presupuesto 2022

El diputado Roberto Sánchez anticipó su rechazo al proyecto de presupuesto 2022 y recalcó que la oposición mostró su voluntad de consensuar pautas financieras razonables para el futuro de la economía. “El oficialismo eligió imponer su posición, forzar la aprobación de un dibujo y no estamos dispuesto a acompañarlo”, dijo el radical durante lo que fue su primera exposición en el recinto de la cámara baja.

Jaldo le pidió a Sánchez que vote el Presupuesto nacional

“En este presupuesto, los fondos previstos para educación y para los jubilados no acompañan el aumento de la inflación. Por otro lado, prevén una suba de precios del 33% cuando ya este año estamos por arriba del 50%. Y además le otorgan facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo de la Nación hasta el 2024. No podemos votar eso”, sostuvo.

Sánchez, quien hizo uso de la palabra durante la madrugada, también hizo referencia a la visita del presidente Alberto Fernández a Monteros. “Muchas de las obras que se anuncian no están en este presupuesto. Queremos que los proyectos se concreten y no queden solo en anuncios”, insistió.

Sánchez pidió precisiones sobre los recursos que financiaran el Presupuesto 2022. “No dicen de donde va a salir la plata. Esta es una torta y lo que están haciendo es administrar la pobreza. Nosotros creemos que hay que sacarle el pie de la cabeza a los que producen, a quienes quieren emprender. No podemos pensar en un futuro mejor si no generamos trabajo, si no se baja el costo de la política en un país que hace diez años no genera empleo privado”, concluyó.

Por último y fuera del recinto, el referente opositor ratificó su rechazo al proyecto oficial. “Voy a votar siempre lo que mejor represente los intereses de los tucumanos, pero no voy a admitir hacerlo a las apuradas y con cuestiones que no están claras. No es la oposición la que está trabando el Presupuesto 2022, es la decisión de un gobierno que decidió darle un trámite exprés a una norma que es esencial para el futuro de los argentinos”, concluyó.