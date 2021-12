Jaldo le pidió a Sánchez que vote el Presupuesto nacional

El vicegobernador -en ejercicio del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, solicitó hoy a los diputados tucumanos de la oposición que acompañen la sanción del proyecto de Presupuesto nacional 2022, que se está debatiendo en el recinto de sesiones.

Según Jaldo, ese apoyo será fundamental para asegurar no sólo la gobernabilidad del país, sino también de cada una de las provincias y municipios. "Le pido a (Roberto) Sánchez que contribuya con la aprobación de la iniciativa que incluye obras que se ejecutarán en todos los distritos, incluso en aquellos que tuvieron algún rol institucional como Concepción, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena o Bella Vista", dijo a LA GACETA el vicegobernador a cargo del PE.

"Hoy, más que nunca, necesitamos gestos de grandeza por parte de todos los sectores políticos para obrar con responsabilidad y así sacar a la Argentina adelante", se explayó Jaldo.

Luego de un cuarto intermedio, el debate en Diputados sobre el Presupuesto 2022 se retomó. El oficialismo aún no tiene los votos para aprobar el proyecto y no logró un acuerdo con la oposición.

El Gobierno no cuenta con los votos suficientes para que la iniciativa se apruebe y girarla luego al Senado. La oposición reclama cambios, pero, a la vez, no quiere que la iniciativa se caiga porque no quieren que el presidente, Alberto Fernández, prorrogue el presupuesto del año en curso y tenga una mayor discrecionalidad en el manejo de fondos.