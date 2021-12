Final abierto en Diputados por el Presupuesto

En la primera sesión que se realizó con la flamante conformación, la Cámara de Diputados de la Nación se aprestaba a definir el futuro del proyecto de Presupuesto 2022, en una ajustadísima votación, esta madrugrada. El encuentro, que comenzó en el mediodía de ayer contó con todos los condimentos y quedó evidenciado que la bancada oficialista del Frente de Todos (FdT) tendrá una ardua tarea el año venidero para dialogar con la oposición y acordar la sanción de leyes.

En la primera votación de la jornada, el oficialismo sufrió un traspié y perdió 116 contra 130. De esta manera, los distintos espacios representativos de la oposición forzaron el tratamiento por parte de la Comisión de Presupuesto del proyecto aprobado hace dos meses en el Senado para modificar el mínimo no imponible de bienes personales.

Discusión en el recinto

Además de las autoridades de las distintas bancadas, un total de 130 diputados se inscribieron para expresarse en relación al proyecto. Mientras el FdT defendió la propuesta y algunos de sus representantes como Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Nacional, reconoció que el proyecto “tiene avances, con dificultades” e insistió en la importancia de aprobarlo para darle certezas no solo a los mercados, sino también a los trabajadores del país.

En contrapartida, la oposición, representada mayoritariamente por el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), cuestionó la incorporación de 56 nuevos artículos al proyecto, que había presentado el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en septiembre y días atrás defendió el ministro de Economía Martín Guzmán. “En los últimos días fue creciendo no solo la incertidumbre, sino la certeza en la mayoría de los bloques opositores de que el Presupuesto era prácticamente invotable, era inviable, no guardaba relación con la realidad que vive la Argentina, se estaba convirtiendo en una ficción”, manifestó el diputado radical Mario Negri y enfatizó que de esta manera no se puede acompañar al Gobierno “ni facilitarle que tenga un Presupuesto”.

Después de un cuarto intermedio de una hora y media, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, abrió el debate sobre el proyecto y defendió la meta inflacionaria del 33% para el año próximo que se prevé en la iniciativa. “No es ningún objetivo inalcanzable”, consideró.

Durante su alocución, el legislador oficialista reconoció que la inflación fue una de las materias pendientes en la política económica de la gestión. “Claramente hubo una meta que no se cumplió, y es la de la inflación, que estuvo por arriba, bastante por arriba, de lo que estaba previsto o era el objetivo para este año”, dijo. Ante esto, sobre la cifra que se estima para el año que viene, Heller sostuvo: “He escuchado innumerables intervenciones diciendo que la meta prevista del 33% para el año 2022 era un disparate y que ya estaba incumplida. Quiero decirles que multipliquen simplemente 2,5 y lo proyecten por un año, y quiero decirles que si logramos mantener los niveles inflacionarios de noviembre, los niveles inflacionarios de 2022 darían 34%.

Sobre los cambios que se hicieron al texto original, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mencionó el aumento de 46.000 millones de pesos para el Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior; y un incremento de 32.946 millones de pesos para la partida destinada a las universidades nacionales, que quedará en $368.697.259.998, más $14.100 millones para la promoción de carreras estratégicas.

¿Qué puede pasar?

De no aprobarse la iniciativa antes de fin de año, el Gobierno prorrogará por decreto el presupuesto vigente. A pesar de la derrota legislativa, esa medida le permitirá al PEN disponer del gasto público de manera discrecional. Ante esto, legisladores de la oposición aseguraron que esa medida también “conlleva un riesgo”, pero aun conscientes de esto, los distintos bloques opositores ratificaron su postura de rechazo al proyecto.

Para aprobar el presupuesto, el oficialismo requiere mayoría simple. Pero, solo cuenta con 117 votos propios y hará los esfuerzos necesarios para sumar cinco aliados con el aporte del interbloque Provincias Unidas que nuclea a los diputados de Río Negro, Misiones y Neuquén. En caso de que la oposición no cambie de opinión ni se abstenga, ese esfuerzo habrá resultado en vano.

Pedido especial

El vicegobernador -en ejercicio del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, solicitó hoy a los diputados tucumanos de la oposición que acompañen el Presupuesto nacional y destacó que ese apoyo resultará crucial para garantizar gobernabilidad. “Le pido a (Roberto) Sánchez que contribuya con la aprobación de la iniciativa que incluye obras que se ejecutarán en todos los distritos, incluso en aquellos que tuvieron algún rol institucional como Concepción, San Miguel de Tucumán, Yerba Buena o Bella Vista”, dijo a LA GACETA. Y remarcó que en tiempos como los actuales se necesitan gestos de grandeza por parte de todos los sectores políticos.

Sin embargo, los dirigentes del radicalismo se mostraron críticos del proyecto y se aprestaban a votar en contra.