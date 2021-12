Reacciones ante la citación judicial a una periodista de LA GACETA

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) dijo, en un comunicado de prensa, que “La justicia tucumana embiste contra la libertad de expresión”. “La imputación de graves delitos a la periodista Irene Benito por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán no sólo es un ataque directo y explícito a la libertad de prensa sino que pone en evidencia el uso de la justicia como instrumento de presión contra todos aquellos que pretendan investigar al poder. Irene Benito, periodista de LA GACETA de Tucumán que ha puesto al descubierto la ineficacia del MPF en la persecución del delito y la protección de las víctimas como también sonados casos de corrupción judicial, fue denunciada por el abogado Alfredo Falú en noviembre de 2020 por los delitos de atentado a la autoridad pública, administración fraudulenta y amenazas agravadas. La denuncia fue ‘archivada’ por la fiscala Mariana Rivadeneira en marzo de 2021 por inexistencia de los delitos y por falta de prueba, concluyendo con la exhortación a ‘proteger de ataques desmesurados e inverosímiles a derechos de raigambre constitucional tales como la libertad de expresión y particularmente la libertad de prensa’. Sin embargo, un mes después la misma fiscala ‘desarchivó’ la causa para finalmente acusar a Benito, tal como se lo pidió Falú. Además aplicó al caso el procedimiento escrito y secreto del viejo código, a pesar de que la denuncia es posterior a la entrada en vigencia del nuevo código que establece audiencias orales públicas. En este marco, se ha citado a la periodista como imputada sin comunicarle los hechos y la prueba por la que se la acusa. Este hecho evidencia la indefensión en la que se encuentra la ciudadanía frente a los sectores que históricamente han hecho un uso espurio de los órganos del Estado. Paradójicamente quienes deben resguardar y defender la libertad son quienes atentan contra ella en Tucumán. Esta situación de gravedad institucional exige una acción inmediata por parte de todos los sectores de la comunidad. Lo que está en juego en la provincia es, ni más ni menos, que la forma de vida democrática en la que aspiramos a vivir como comunidad”. Adhirieron al comunicado: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación Iberoamericano por los Derechos humanos Castilla-La Mancha; Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán; Fundación Federalismo y Libertad; Comisión de mujeres y trabajadores judiciales Tucumán; Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Sección 5, Sector disidente Tucumán y Fundación del Tucumán.

“Solidaridad y acompañamiento”

“La libertad de expresión es un derecho y como todo derecho protegido por nuestra Constitución Nacional, no admite discusión. En Creo no tenemos ninguna duda de eso. Más allá de ese irrenunciable concepto, en Creo no solamente nos solidarizamos con Irene Benito sino que expresamos nuestro más sincero acompañamiento. Irene es una periodista que siempre, ante las más adversas circunstancias, estuvo comprometida con las instituciones y la Constitución. Expresamos hacia ella y hacia todo el periodismo nuestro apoyo absoluto para defender siempre la libertad de expresión y la libertad de prensa”. Firma el comunicado: Creo.