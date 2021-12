Alberto Fernández, en Monteros: "La Justicia no es una corporación, es un poder del Estado"

El presidente, Alberto Fernández (Frente de Todos), dejó inaugurada esta tarde el edificio del Centro Judicial de Monteros, capital alterna del país, con un mensaje en el que valoró los avances conseguidos en materia procesal en Tucumán, aunque advirtió que todavía restan mejoras por conseguir en el servicio de justicia en el ámbito federal.

Alberto Fernández dejó inaugurado el nuevo edificio del Centro Judicial de Monteros

En su discurso, el jefe de Estado agradeció la recepción del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, del jefe de Gabinete Juan Manzur y de los tucumanos en general. "Estoy feliz de estar acá, hermanos y hermanas de Monteros", afirmó Fernández.

Juan Manzur: "aquí está la presencia del Estado generando el acceso a la Justicia"

La alocución del mandatario nacional estuvo centrada en el rol de los tribunales. Primero, señaló que, minutos antes, había estado conversando con Manzur sobre el rol del Ministerio Público de la Defensa, ya que, en términos generales, "siempre se lo ha postergado a un segundo plano, porque está conformado por quienes tienen que defender los derechos y los intereses de los que menos tienen, y no cuentan con la posibilidad de pagar un abogado".

"En Tucumán funcionan a pleno las instituciones de la democracia", afirmó Jaldo en Monteros

A continuación, remarcó la infraestructura con la que se dotó la nueva sede del Centro Judicial de Monteros. "Acá no solamente están poniendo en marcha un edificio, están garantizando un servicio de justicia para 200.000 tucumanos”, indicó,.

Los mensajes de Jaldo y de Manzur luego de recibir a Alberto Fernández en el aeropuerto

Luego, objetó la demora en el dictado de las sentencias por parte de los tribunales. “Todos escuchamos que la justicia lenta no es justicia, y es cierto”, reflexionó. En ese sentido, indicó que, cuando se dilatan los procesos, "uno tiene la sensación de que ese castigo no es un castigo, y que la sanción no es una sanción”.

"El Presidente hará anuncios importantes para Tucumán", anticipó Jaldo

“Necesitamos reparar los conflictos que se dan en la sociedad con velocidad, y en ámbitos de buena calidad", reafirmó.

Por otro lado, apuntó que en la sede de Monteros "no solamente han puesto en marcha salas muy buenas para llevar adelante juicios orales, sino que han previsto la presencia del jurado". "Esa es otra rémora que tenemos en el sistema federal. A pesar de que la Constitución ordena que se instituya un sistema de jurados, la Argentina nunca, en términos de Justicia Federal, ha puesto jurados; y es muy importante, porque es la presencia ciudadana en el juicio, para definir la culpabilidad o inocencia de una persona", reflexionó Alberto Fernández.

ENTRE EL PÚBLICO. Funcionarios nacionales y provinciales siguen con atención el discurso del Presidente. Foto: LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El Presidente calificó como "un gran avance" que se haya previsto la participación de los jurados en el Centro Judicial de Monteros. "La Justicia es, en el estado de derecho, un poder central, muy importante; debe servir a los ciudadanos, para que ellos puedan resolver sus conflictos, la Justicia no es una corporación, es un poder del Estado, y como tal debe funcionar, poniéndose al servicio de la ciudadanía. Y, para eso, lo que tenemos que hacer es agilizar los procesos, garantizar los ámbitos donde los procesos se desarrollen, y garantizarles a quienes no pueden contratar un abogado que tendrán un servicio de defensa adecuado; y garantizar que los juicios serán, por sobre todas las cosas, imparciales", añadió,.

Y remarcó su pedido para que "la Justicia no se involucre con la política”.

“Celebremos esto que estamos viendo hoy, que Tucumán, esa magnífica provincia que le dio nacimiento a la independencia argentina, que en una ciudad como Monteros, estemos avanzando para que los ciudadanos argentinos, en este caso tucumanos, reciban un mejor servicio de justicia. Lo están haciendo muy ben, los felicito, y como hombre de derecho, lo celebro”, expresó el Presidente.

Y envió un último mensaje a los tribunales. “Para que la democracia funcione mejor, hace falta que la Justicia haga lo que tiene que hacer, que es impartir justicia, simplemente eso”, remarcó.

El ministro de Justicia se reunió con la Corte de la Nación y habló de "gravedad institucional"

El discurso de Alberto Fernández llega poco después de las reuniones que mantuvo el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, con los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El funcionamiento del Poder Judicial es de una enorme gravedad institucional”, afirmó el funcionario nacional luego del encuentro con los magistrados, lo que develó el clima de tensiones entre el gobierno y la "cabeza" de los tribunales.

Tensiones Gobierno-Corte: "Quiero creer que el fallo de Santa Fe no es un vuelto", dijo Soria