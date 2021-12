La mujer, con representación más reducida en la Cámara

La representación ya reducida de las mujeres en la Legislatura quedó aún más disminuida tras la renuncia de Sandra Mendoza (PJ) para asumir su banca en el Senado. El luleño Jorge Delgadino asumió el pasado jueves en lugar de la famaillense por ser el siguiente candidato en la nómina del acople Tucumán Innovador en 2019. De esta manera, sólo nueve de los 49 escaños de la Cámara (el 18%) están ocupados por legisladoras.

Mujeres en la política: una ley de paridad es necesaria, incluso con nuestro sistema actual de acoples

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional con la ley 24.412, que establece que las listas de candidatos al Congreso deben ser intercalando mujeres y varones, en Tucumán no hay ley de paridad de género (a pesar de que existen proyectos en dicho sentido). Sí, en cambio, rige la Ley de Cupo Femenino (8.783), sancionada en 2015, que dispone que “las listas no podrán incluir más del 70 % de personas de sexo masculino, debiendo ubicarse cada dos candidatos de sexo masculino, uno de sexo femenino, alternando desde el primero al último lugar”. Esta ley, sin embargo, resulta distorsionada por el sistema de acoples vigente y ese 30% no se hace efectivo.

A favor de la paridad

Dentro de las representantes de la Cámara hay visiones disímiles sobre una ley de paridad. Marta Najar (PJ), presidenta de la comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, es una de las impulsoras de un proyecto de participación equitativa en la política. “Las igualdades deben ser reconocidas, valoradas y respetadas. Los derechos están más que probados con la idoneidad que poseemos muchas mujeres. Formamos parte de una sociedad en la que la cantidad de mujeres supera a la de hombres. Todos somos educados de la misma manera. Entonces, la pregunta es: ¿por qué las mujeres no son reconocidas de la misma manera?”, manifestó en diálogo con LA GACETA.

La legisladora Sara Alperovich, otra de las promotoras de la paridad, destacó que su iniciativa asegura que una mujer reemplace a otra si debe renunciar a su banca, tal como ocurrió con Mendoza. A su vez, planteó que las legisladoras afrontan una gran lucha institucional interna que no se ve dado que su participación en los bloques va sometida a decisiones y consensos de quienes lideran los espacios políticos, hombres en su mayoría. “Todo proyecto que viene de una mujer es mirado de reojo y tiene obstáculos antes de ser tratado siquiera. Y si ese proyecto llegase a estar relacionado con temática de género, primero pasa por un sin fin de burlas y eufemismos. Que se apruebe ¡es otro desafío!”, dijo. Agregó que no piden que las elijan “a dedo”, pero opinó que es necesario un mecanismo que asegure la participación en equidad en las listas.

Promover el mérito

Una visión dispar tiene Nadima Pecci (Valores Republicanos), quien opinó que la ley de cupo vigente “atenta contra mujeres capaces”. “Muchas veces son dejadas de lado por mujeres cuyo único mérito es responder ciegamente al político que las puso en ese lugar, generalmente un varón”, dijo.

Pecci agregó que otra “consecuencia nociva de las leyes feministas” es el prejuicio que se genera aún sobre las mujeres que acceden a un cargo por sus capacidades. En ese sentido, consideró que la solución pasa por desideologizar el tema y apoyar: “la participación de las mujeres en política desde las bases; detectar los verdaderos filtros que dificultan a las mujeres el ascenso descartando falsos techos de cristal; y, sobre todo, promover la meritocracia, porque el mérito no tiene sexo”.

Sandra Orquera (FR), vicepresidenta segunda de la Cámara, consideró que el rol que cumple la mujer en la Legislatura “es de vital importancia”, y advirtió que tanto hombres y mujeres son iguales por lo deben estar habilitadas a ocupar espacios de poder. A su vez, afirmó que desde su cargo jerárquico trabaja intensamente junto a su equipo en cada proyecto en beneficio de Tucumán. “El mérito no distingue sexos, sino las capacidades de las personas para desarrollarse en cualquier ámbito. En FR tanto hombres como mujeres trabajamos de igual manera por un mismo resultado”, dijo.

En julio, Osvaldo Jaldo se comprometió a sancionar una ley de paridad. “Somos una de las tres provincias que todavía no contamos con esta ley en nuestro sistema electoral. Por eso, me comprometí a impulsar el tratamiento del proyecto en la próxima sesión legislativa”, dijo el actual gobernador. ¿Enviará un proyecto desde el Ejecutivo?