Bullrich apuntó contra el Gobierno por el acto en Plaza de Mayo: "Tienen que salir a la calle porque perdieron en las urnas"

Luego del acto del Gobierno en Plaza de Mayo por el Día de la Democracia. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, analizó la movilización y consideró que el oficialismo sigue "sin ver la realidad".

"El acto de ayer desde la escena, desde todos los puntos de vista, es el desconocimiento más brutal y más alejado de los problemas de la sociedad", afirmó Bullrich en diálogo con Radio Mitre. Y agregó: "nosotros no necesitamos salir a la calle porque tenemos el respaldo de las urnas. Ellos salen por la desesperación de la derrota".

La ex ministra de Seguridad cuestionó además las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la prensa y la justicia.

"Cristina comparó a la prensa y la puso como en la dictadura en el lugar de la tortura, sin duda le parece que es una tortura que la prensa libre haga su trabajo. Es un horror en la vicepresidenta los compare con estos mecanismos que utilizaba la dictadura", sostuvo.

Además, Bullrich consideró que Fernández de Kirchner hizo una reivindicación del Chavismo en el acto. "Ayer hizo una reivindicación del Chavismo, que es absolutamente inadmisible que en el día de la democracia de los derechos humanos", opinó.

"La vicepresidente reivindica un régimen que restringió libertades, que impuso un régimen dictatorial, es decir, que va total y absolutamente en contra de lo que es la democracia y los derechos humanos consecuencia me parece que su ubicación ideológica es contraria, no solamente ganó en las últimas elecciones, si no contraria a las libertades, contraria de la República, contraria a los que estaba reivindicando, que es la democracia y los derechos humanos", enfatizó.