Acto por el Día de la Democracia: contrapunto del Presidente con Cristina por el FMI

Dirigente políticos oficialistas y opositores coincidieron en resaltar ayer la importancia de haber alcanzado 38 años de democracia, tras haberla recuperado en 1983 cuando asumió la presidencia Raúl Alfonsín (UCR), luego de siete años de dictadura cívico militar. El Gobierno nacional, en tanto celebró el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos con un multitudinario acto en la Plaza de Mayo, con la presencia del presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Arrancó el acto central con el ex presidente de Uruguay, José Mujica, quien pidió a los argentinos que “recuerden la fecha y cuiden lo que tienen, no la estropeen”. A continuación le cedió el micrófono al ex presidente de Brasil, Lula Da Silva. Este recordó que los mejores momentos de su gestión fue la integración latinoamericana, cuando era presidente Néstor Kirchner, y dijo que Cristina sufrió la misma persecución política que él. Y agradeció a Alberto su visita cuando era candidato, en la cárcel, y la pueblo argentino.

A su turno, Cristina hizo una reseña de los 38 años de democracia y centró parte de su discurso contra el FMI y la gestión de Cambiemos. “A fines de 2012, el peronismo, le pese a quien le pese, duplicamos la clase media”, recordó. “Después se hizo la noche otra vez para la Argentina, pero esta vez no vinieron con uniformes y botas: vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos”, afirmó. Y también advirtió al Presidente: “permítame ser un poco desconfiada. ¿Sabe qué pasa? El FMI vivió condicionando a la democracia Argentina”. “La verdad que deberían despabilarse un poco los del Partido Centenario porque los dos presidentes que tuvieron se los tumbó el FMI”, señaló en relación a Alfonsín y a Fernando De la Rúa (no terminaron sus mandatos).

El Presidente, en su discurso, le respondió: “tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social del país”. “Muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad. No tengas miedo, que si el Fondo me suelta la mano, voy a estar agarrado de la de cada argentino y argentina”, dijo.

Y se dirigió a “los libertarios y liberales, negacionistas y xenofobos”. “No olvidemos a los genocidas ni a los que nos endeudaron años atrás y ahora dan cátedra de cómo se sale de la deuda. Nosotros no somos los que no queremos pagar deuda y tampoco somos los que la tomamos, somos los que nos hacemos cargo de la deuda que los sinvergüenzas nos dejan a nosotros”, subrayó.