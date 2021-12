"Pepe" Mujica: "'Lula' va a ser el presidente de Brasil"

Durante el discurso que pronunció en el acto por el Día de la Democracia, el ex presidente de Uruguay José Mujica pidió a los argentinos que cuiden este sistema de Gobierno.

"Recuerden la fecha; cuiden lo que tienen. La democracia no es perfecta y no puede serlo, porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor", afirmó "Pepe", quien estuvo en el escenario montado frente a la Casa Rosada junto al presidente, Alberto Fernández; a la vicepresidenta, Cristina Fernández, y al ex mandatario de Brasil Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Precisamente, ante la multitud alabó al líder del Partido de los Trabajadores, y lanzó un pronóstico. "El querido compañero y amigo 'Lula', que va a ser el presidente de Brasil", en referencia a las próximas elecciones presidenciales de Brasil, programadas para octubre del año que viene.