Senado nuevo, entre juras, promesas y despedidas

El Senado de la Nación tuvo una jornada doble de trabajo que comenzó pasado el mediodía con la reunión en la que los senadores nacionales electos este año cumplieron con la formalidad de la jura para ocupar esos cargos. Luego del acto, la Cámara Alta sesionó con su ahora antigua composición y aprobó decenas de proyectos y decretos. La presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, fue la encargada de tomarle juramento a los 24 nuevos senadores: nueve del oficialismo y 15 de la oposición (14 de Juntos por el Cambio y uno de Hacemos por Córdoba). Después de pedir el uso de la palabra, el titular del bloque del Frente de Todos (FdT), José Mayans, dejó constancia de la ausencia de impugnaciones para todos los senadores consagrados, tras lo cual se votó la aprobación del despacho y se inició la jura de los legisladores de las ocho provincias que eligieron senadores.

Juraron y prometieron

Los tres nuevos representantes –Sandra Mendoza, Pablo Yedlin y Beatriz Ávila- que tendrá la provincia en el cuerpo legislativo, desde hoy, fueron los encargados de cerrar la sucesión de juras. Beatriz Ávila, en representación de la minoría, fue la primera en posicionarse frente al estrado de presidencia junto a sus hijos para expresar el tradicional “sí juro”. La dirigente conformará el monobloque del Partido por la Justicia Social (PJS) y adelantó que trabajará en conjunto con el interbloque de JxC, que será la segunda minoría en el recinto con 31 integrantes.

En representación de la mayoría, Pablo Yedlin y Sandra Mendoza también juraron a sus bancas en compañía de sus familiares. La jura de Mendoza no pasó desapercibida para la vicepresidenta de la Nación. “Juráis a la Patria, por Dios y a estos Santos Evangelios desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación, cumpliendo con lo que prescribe la Constitución nacional”, consultó Cristina Fernández. “Sí, prometo”, contestó Mendoza. “Bien. Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden”, completó la vicepresidenta de la Nación. Ante la respuesta, la titular del Senado se mostró sorprendida y consultó a sus asesores y según se escucha en el video de la transmisión oficial, alguien le explica que se debía a su religión. “Ah, ah, es evangélica”, acotó la ex Presidenta.

Última sesión

Las senadoras salientes Beatriz Mirkin (FdT) y Silvia Elías de Pérez (JxC) participaron ayer de la última sesión que realizó el Senado con una mayoría oficialista. Hasta ayer, el FdT contaba con 41 miembros y desde hoy pasará a tener 35 miembros, dos menos que los necesarios para tener quórum propio. En este encuentro, las legisladoras tuvieron la posibilidad de hacer uso de la palabra para despedirse de sus compañeros y agradecer a las personas que colaboraron con ellas a lo largo de la gestión.

La representante de la Unión Cívica Radical no solo agradeció la tarea de sus colaboradores más cercanos sino que también enumeró a todo el personal que se desempeña en el Senado y enfatizó: “Quien quiere ocupar un lugar de mando primero tiene que ser agradecido porque ve su pequeñez. Lo que una logra es porque hay otros que lo ayudan a obtener tal fin”.

Por su parte, Mirkin también aprovechó sus minutos para saludar a las mujeres que “le dieron una calidad distinta” al Senado. “Con esto no digo que los hombres no le daban calidad sino que ellos venían viniendo y nosotros llegamos”, remarcó la dirigente peronista.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para despedirse del senador Esteban Bullrich, que ayer presentó se renuncia a raíz de la enfermedad que padece. “Llegué al Senado en la gestión de Mauricio Macri y encontré dificultades en el bloque oficialista, pero también encontré una gran persona como Esteban”, exclamó.

Recinto equilibrado: los senadores tucumanos tomaron postura

Desde hoy el Frente de Todos dejará de ser mayoría en el Senado de la Nación. A pesar que no es la primera vez que sucede esto con el peronismo desde la restitución de la democracia en 1983, es un dato excepcional. De los 41 miembros con los que contaba hasta ayer, el oficialismo pasará a tener 35 representantes en el recinto, dos menos que los necesarios para la obtención del quórum propio. Por su parte, la bancada de Juntos por el Cambio creció y llegó a 31 integrantes. En este contexto, Pablo Yedlin (FdT) señaló que más allá de la composición de cada bloque, la búsqueda de acuerdos y consensos resulta necesario en un sistema bicameral como el de Argentina.

Se quedó sin fueros: Alperovich estuvo de licencia por dos años

El mandato de José Alperovich como senador llegó a su fin y por esto el Colectivo Ni Una Menos Tucumán emitió un comunicado para exigir “que la Justicia avance con la indagatoria contra el ex gobernador y ahora ex senador, denunciado por abuso sexual”. Después de que su sobrina lo denunciara ante la Justicia el 22 de noviembre de 2019, el dirigente peronista tomó licencia por un año en cuerpo legislativo y luego ese plazo se extendió hasta ayer. “Luego de 20 años en funciones públicas, se encuentra sin fueros ni privilegios para enfrentar a la Justicia”, resaltaron en el texto. Y por esto exigieron que el juez Osvaldo Rappa avance con la causa.