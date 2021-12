Videos: Qué dijeron Yedlin, Mendoza y Ávila al prestar juramento en el Senado de la Nación

El Senado de la Nación, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, llevó adelante la sesión para la renovación parcial de las bancas, a partir de las elecciones generales celebradas el 14 de noviembre pasado.

En total, fueron 24 senadores nacionales los que prestaron juramento en la audiencia.

Por Tucumán, se sumaron a la Cámara Alta los representantes del Frente de Todos, Pablo Yedlin y Sandra Mendoza (por la mayoría); y del PJS-Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila de Alfaro (por la minoría).

Los flamantes senadores nacionales reemplazarán a los oficialistas José Alperovich y Beatriz Mirkin (Frente de Todos) y a la opositora Silvia Elías de Pérez (UCR), quienes finalizaron los mandatos que se habían iniciado en 2015.

La renovación de escaños en el Senado de la Nación no sólo tiene un matiz institucional, sino también político. Sucede que el kirchnerismo perderá el quórum propio, y se verá obligado a negociar con otros espacios para poder tratar los proyectos en el recinto de sesiones.

¿Cómo fueron las fórmulas de juramento de los nuevos representantes por Tucumán en la Cámara Alta?

Los senadores por Tucumán cerraron la rueda de juramentos. La primera de los tres en ser convocada por Cristina fue, por orden alfabético, Beatriz Ávila.

"¿Juráis a la Patria, por Dios y a estos Santos Evangelios desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación, y cumplir con lo que prescribe la Constitución Nacional argentina?", le preguntó Fernández de Kirchner.

"Sí, juro", respondió la esposa de Germán Alfaro, quien estaba acompañada por sus hijos.

"Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden", finalizó CFK.

AHORA jura como senadora por la provincia de Tucumán, @Beatriz_AvilaOK pic.twitter.com/Ajs3jiWx75 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 9, 2021

Luego fue el turno de Mendoza.

“Juráis a la Patria, por Dios y a estos Santos Evangelios desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación, cumpliendo con lo que prescribe la Constitución nacional", consultó Cristina.

"Sí, prometo", contestó Mendoza, quien estuvo acompañada por sus hijos y por su esposo, el intendente famaillense José Orellana.

"Bien. Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden", completó la vicepresidenta de la Nación. Al parecer, la titular del Senado consultó por qué la famaillense había prometido, y no jurado. Y, según se escucha en el video de la transmisión oficial, alguien le explica que se debía a su religión. "Ah, ah, es evangélica", acotó la ex Presidenta.

AHORA jura como senadora por la provincia de Tucumán, @Sandra_M2021 pic.twitter.com/S9S03lw16e — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 9, 2021

Finalmente, fue el turno de Yedlin, quien pasó acompañado por sus hijos. "Qué tal, Pablo, ¿cómo estás?", dijo Cristina, antes de expresar la fórmula oficial.

“Juráis a la Patria y por Dios desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación, cumpliendo con lo que prescribe la Constitución nacional", preguntó CFK.

"Sí, juro", respondió Yedlin.

"Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden", finalizó Fernández de Kirchner. Y, a continuación, dio por cerrada la sesión.