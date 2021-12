El Presidente se solidarizó con Ofelia Fernández por los ataques recibidos

Ayer, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Ofelia Fernández tomó la palabra en la sesión en la que asumieron los nuevos diputados electos para denunciar agresiones.

Ofelia Fernández denunció agresiones en la legislatura porteña

"Es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de Libertarios me agredió un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando. Así como hoy asume un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible en más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la Legislatura. Esto no es Twitter, hay reglas. Hay sanciones, yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga", dijo.

Hoy el presidente Alberto Fernández se reunió con la legisladora porteña. "Le expresé mi solidaridad ante el ataque al que fue sometida. Valoro su integridad y coraje. Necesitamos una convivencia democrática sin negacionistas y sin discriminadores que no respetan la diversidad. Pongamos fin al odio y a la violencia machista", pidió el mandatario.