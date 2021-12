Ofelia Fernández denunció agresiones en la legislatura porteña

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Ofelia Fernández tomó la palabra en la sesión en la que asumieron los nuevos diputados electos.

"Es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de Libertarios me agredió un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando. Así como hoy asume un diputado que me ha dicho gorda hija de puta incogible en más de diez oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la Legislatura. Esto no es Twitter, hay reglas. Hay sanciones, yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga", dijo.

Acotó que mandar cuatro personas a insultar a una mujer "es de cagones".

Antes, Ofalia dijo que uno de los legisladores de La Libertad Avanza que asumió ayer le dedicó más de 30 tuits con insultos. "De alguna manera hicieron que la hostilidad del plano digital se convierta en violencia en la jeta y yo no tengo problema en contrarrestarlo políticamente", sostuvo la diputada del Frente de Todos, y remarcó: "Afortunadamente no sólo cuento con el apoyo de mi bloque sino que también de parte de las autoridades de Juntos por el Cambio". "Hay un acuerdo con que hay un límite", concluyó.