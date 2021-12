Gimnasia vs. Estudiantes: clásico de La Plata bajo fuego tucumano

“¿Viste lo que está haciendo el “Pulga?”

El mensaje por WhatsApp del amigo identificado con los colores de Atlético contenía la “falsa” primicia (porque el televisor estaba clavado en la sintonía del Gimnasia-Estudiantes), y también la admiración por lo que, hasta los 20 minutos del segundo tiempo eran panzadas de un show que tenía a Luis Miguel Rodríguez como principal actor del clásico platense: había errado un penal, pero había convertido ¡tres goles!

Al rato, vuelve a sonar una notificación de mensaje...

“¿Y ahora viste lo que hizo el “Loco”?”

Insistente en sus “primicias”, el hombre acababa de advertir que Leandro Díaz, otro ex “Decano”, se había robado el final del show con un gol hecho a los ponchazos, pero gol al fin, para poner el 4-4 de un tremendo clásico en las “Ciudad de las Diagonales”, jugado de forma visceral, y que mantuvo al límite los corazones de ambas hinchadas.

Habría una tercera notificación, esta vez ya con el partido finalizado. Pero ahora ya no contenía alegría, ni admiración.

“¿Escuchaste lo que dijo el “Loco” en la televisión? ¿Qué le pasa?”

“Lo empatamos, primero porque la gente paró de cantar, cuando iban 4 a 2. Son cagones, estos son cagones. Y segundo porque somos Estudiantes. No tengo más para decir”, lanzó Díaz, todavía con la adrenalina a mil, y apuntando su filosa e inapropiada frase a la barra del “Tripero”.

Citado por la cuenta de Twitter de Gimnasia, el “Pulga” salió a responder a su ex compañero. “No es muy correcta su declaración. Lo hizo para quedar bien con la gente de Estudiantes. Mañana (por hoy), lo voy a llamar para ver si pide perdón”.

El clásico platense, que esta vez tuvo actores protagónicos tucumanos, sumó al clásico folclore posterior a un choque de este tipo la voz de los técnicos. “No me conforma, hicimos todo para ganar, el fútbol a veces es ingrato”, declaró Néstor Gorosito, de Gimnasia. Su par de Estudiantes (otro ex Atlético), Ricardo Zielinski, no anduvo con vueltas: “el equipo tuvo carácter, puso la entrega y los huevos para sacar adelante el partido”.

Lo de Díaz es un nuevo capítulo de un jugador con antecedentes de declaraciones tribuneras y comportamientos que le produjeron más de un dolor de cabeza. En las redes, por lógica, los fanáticos de Estudiantes lo idolatraron y hasta pidieron que el club lo compre urgente (Atlético, ¡teléfono!)

Lo de Rodríguez fue, en verdad, exquisito, aunque él se quitó mérito por el hat trick (como los que había logrado en Atlético ante Oriente Petrolero en 2017 y Tigre en 2018). “Mis goles no sirvieron de nada, teníamos la necesidad de ganar, no pudo ser. Terminamos amargados” dijo el simoqueño, que igual quedó en la historia de Gimnasia porque nunca antes un jugador del club le había hecho tres tantos al “Pincha”. Sobre el penal fallado, aseguró: “es parte del juego, erran los que patean”.

El amigo no volvió a mensajear. Muy en el fondo, se habrá quedado pensando en el aporte goleador de dos ex “decanos”, en tiempos propios de sequía y de angustia.

Cifras de Rodríguez

Con sus tres goles de ayer en el clásico, el “Pulga” Rodríguez llegó a nueve con la camiseta de Gimnasia, en 22 partidos. Su promedio es de 0,41 tantos. En su carrera, lleva marcados 167, en 467 presentaciones.

Cifras de Díaz

Al haber marcado el cuarto gol del “Pincha” ayer, el “Loco” Díaz ya suma 14 con la camiseta de Estudiantes, en 41 partidos. Su promedio es de 0,34. En su carrera, el delantero de 29 años anotó 60 veces, en 251 juegos.