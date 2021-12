¿Qué dijo el "Pulga" Rodríguez sobre Leandro Díaz después del clásico?

El clásico de La Plata se robó todos los elogios futboleros del domingo, con un vibrante 4 a 4 que quedará en la historia. Con la participación estelar de dos tucumanos, Gimnasia y Estudiantes se repartieron los puntos en El Bosque: Luis Miguel Rodríguez falló un penal y anotó tres goles, para el "Tripero", y Leandro Díaz puso el empate para el "León". Pero fue el "Loco" el que concentró todas las miradas cuando terminó el partido, con declaraciones que provocaron todo tipo de reacciones.

"Primero lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando iban 4 a 2, porque son cagones. Estos son cagones. Y segundo, porque somos Estudiantes. No tengo nada más para decirles", fueron las palabras de Díaz, que había anotado el 4 a 4 y acababa de recibir un elogio del periodista, que le recordó una llevaba ocho goles en los últimos seis partidos.

Pero nada de eso pareció importarle a Díaz, que atraviesa el mejor momento de su carrera, con 13 goles en una misma temporada y 14 desde que llegó a La Plata.

Sus palabras resonaron en los medios y en las redes sociales y fue el "Pulga" el que salió al cruce del "Loco". "No es muy correcta la declaración. Lo hizo para quedar bien con la gente de Estudiantes. Mañana lo voy a llamar. Fue compañero mío (en Atlético), para ver si pide disculpas, porque esas cosas no se hacen. Antes que jugadores somos personas. No podemos incentivar a la violencia", explicó el simoqueño en declaraciones reproducidas por el diario platense Eldia.com. ¿Qué hará Díaz?¿Lo atenderá?